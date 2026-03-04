Tanpa Basa-Basi, Tiongkok Bakal Kirim Utusan ke Timur Tengah untuk Tengahi Iran dan AS-Israel

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MENTERI Luar Negeri Tiongkok Wang Yi berjanji akan mengirim utusan khusus untuk mediasi ke Timur Tengah.
Janji tersebut disampaikan setelah percakapan telepon terpisah antara Wang dan rekan-rekannya di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri.
Wang mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan bin Abdullah bahwa ia menghargai "sikap menahan diri" Riyadh dan upaya untuk menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.
Ia juga mengatakan kepada Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan bahwa Tiongkok menganggap serangan terhadap warga sipil sebagai "garis merah". (Aljazeera/P-3)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Aoun juga menyerukan dukungan logistik internasional untuk tentara Libanon.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
