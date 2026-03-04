Tanpa Basa-Basi, Tiongkok Bakal Kirim Utusan ke Timur Tengah untuk Tengahi Iran dan AS-Israel

ilustrasi.(X)

MENTERI Luar Negeri Tiongkok Wang Yi berjanji akan mengirim utusan khusus untuk mediasi ke Timur Tengah.

Janji tersebut disampaikan setelah percakapan telepon terpisah antara Wang dan rekan-rekannya di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri.

Wang mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan bin Abdullah bahwa ia menghargai "sikap menahan diri" Riyadh dan upaya untuk menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.

Ia juga mengatakan kepada Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan bahwa Tiongkok menganggap serangan terhadap warga sipil sebagai "garis merah". (Aljazeera/P-3)