Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Tanpa Basa-Basi, Tiongkok Bakal Kirim Utusan ke Timur Tengah untuk Tengahi Iran dan AS-Israel

Cahya Mulyana
04/3/2026 22:45
Tanpa Basa-Basi, Tiongkok Bakal Kirim Utusan ke Timur Tengah untuk Tengahi Iran dan AS-Israel
ilustrasi.(X)

MENTERI Luar Negeri Tiongkok Wang Yi berjanji akan mengirim utusan khusus untuk mediasi ke Timur Tengah.

Janji tersebut disampaikan setelah percakapan telepon terpisah antara Wang dan rekan-rekannya di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri.

Wang mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan bin Abdullah bahwa ia menghargai "sikap menahan diri" Riyadh dan upaya untuk menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.

Ia juga mengatakan kepada Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan bahwa Tiongkok menganggap serangan terhadap warga sipil sebagai "garis merah". (Aljazeera/P-3)

 



Editor : Cahya Mulyana
