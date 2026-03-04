Jual-Beli Serangan Iran Lawan Israel Semakin Intensif

Rudal Iran.(SCMP)

LAPORAN terbaru dari Aljazeera mengungkapkan bahwa Teheran telah dihantam sangat hebat dan bombardemen tidak berkurang. Karaj, di sebelah barat Teheran, dan kota Isfahan juga telah dihantam dalam beberapa jam terakhir.

Terdapat laporan mengenai korban jiwa di berbagai sektor di banyak daerah tersebut, termasuk warga sipil. Sejauh ini, dua puluh sekolah telah terkena dampaknya.

Di sisi lain, Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa mereka juga meningkatkan serangan mereka. Mereka telah mengirim rudal dan drone ke seluruh wilayah tersebut, menyerang banyak tempat di Israel serta pangkalan di Erbil di Irak utara dan di Kuwait.

Serangan terhadap Iran dan reaksi dari Iran tidak kunjung mereda. Perang semakin intensif dan korban jiwa di kalangan warga sipil terus meningkat.

Bunyi Sirene

Peringatan telah dikeluarkan di Israel utara dan tengah, setelah militer Israel mengumumkan gelombang baru rudal Iran yang akan datang.

Times of Israel melaporkan suara sirene di Yerusalem, Tel Aviv, dan di seluruh wilayah tengah Israel. Media Arutz Sheva Israel juga melaporkan suara sirene di wilayah Galilea utara Israel. (Aljazeera/P-3)

