Jual-Beli Serangan Iran Lawan Israel Semakin Intensif

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
LAPORAN terbaru dari Aljazeera mengungkapkan bahwa Teheran telah dihantam sangat hebat dan bombardemen tidak berkurang. Karaj, di sebelah barat Teheran, dan kota Isfahan juga telah dihantam dalam beberapa jam terakhir.
Terdapat laporan mengenai korban jiwa di berbagai sektor di banyak daerah tersebut, termasuk warga sipil. Sejauh ini, dua puluh sekolah telah terkena dampaknya.
Di sisi lain, Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa mereka juga meningkatkan serangan mereka. Mereka telah mengirim rudal dan drone ke seluruh wilayah tersebut, menyerang banyak tempat di Israel serta pangkalan di Erbil di Irak utara dan di Kuwait.
Serangan terhadap Iran dan reaksi dari Iran tidak kunjung mereda. Perang semakin intensif dan korban jiwa di kalangan warga sipil terus meningkat.
Bunyi Sirene
Peringatan telah dikeluarkan di Israel utara dan tengah, setelah militer Israel mengumumkan gelombang baru rudal Iran yang akan datang.
Times of Israel melaporkan suara sirene di Yerusalem, Tel Aviv, dan di seluruh wilayah tengah Israel. Media Arutz Sheva Israel juga melaporkan suara sirene di wilayah Galilea utara Israel. (Aljazeera/P-3)
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Aoun juga menyerukan dukungan logistik internasional untuk tentara Libanon.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Serangan udara Israel-AS di Teheran dan sejumlah wilayah Iran menewaskan 555 orang, termasuk siswa dan tentara. Iran membalas dengan rudal Khayber Shiken ke Tel Aviv, Haifa.
Iran berduka atas gugurnya Ayatollah Ali Khamenei dan sejumlah petinggi militer dalam serangan AS-Israel. Presiden Pezeshkian sebut ini deklarasi perang terbuka.
Pemerintah Iran umumkan 40 hari masa berkabung dan libur nasional sepekan setelah gugurnya Ali Khamenei akibat serangan udara AS-Israel.
TV Pemerintah Iran resmi mengonfirmasi kematian Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei akibat serangan udara AS dan Israel di Teheran. Simak kronologi dan dampaknya.
