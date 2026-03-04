Korban Jiwa Serangan AS-Israel di Iran Tembus 1.000 Orang

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SITUASI di Timur Tengah semakin mencekam. Jumlah korban tewas akibat operasi militer gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel di wilayah Iran kini dilaporkan telah melampaui angka seribu jiwa.
Berdasarkan data terbaru, intensitas serangan udara tersebut mengakibatkan lonjakan korban yang signifikan:
Agresi militer ini dimulai sejak Sabtu (28/2) pagi waktu setempat. Pasukan gabungan AS dan Israel meluncurkan serangkaian serangan udara ke berbagai titik strategis, termasuk ibu kota Teheran.
Dampak dari operasi ini sangat masif:
Operasi militer yang masih berlangsung hingga saat ini telah memicu eskalasi tajam di seluruh kawasan. Gelombang baku tembak rudal yang terus berlanjut tidak hanya meningkatkan jumlah korban jiwa, tetapi juga menciptakan guncangan politik dan keamanan yang luas di skala internasional.
Menlu Iran Abbas Araghchi tegas menolak tuntutan "penyerahan tanpa syarat" dari Donald Trump. Iran pilih terus melawan demi martabat dan keamanan rakyatnya.
Hasil jajak pendapat PBS News/NPR/Marist menunjukkan 56% warga Amerika menentang aksi militer Donald Trump terhadap Iran di tengah pembelahan tajam di Kongres
Kedutaan Besar AS di Qatar mendesak warga negara AS di negara Teluk tersebut untuk segera meninggalkan wilayah itu.
FENOMENA Pizza Pentagon'mencuat di media setelah Amerika Serikat (AS) menyerang Iran pada akhir Februari 2026. Istilah Pentagon Pizza Index merupakan teori yang telah lama beredar
ANGKATAN Udara Qatar menembak jatuh dua jet tempur Iran dan mencegat sejumlah rudal serta drone yang memasuki wilayahnya, menandai eskalasi baru konflik Timur Tengah.
Perang total yang dilancarkan AS dan Israel ke Iran memasuki hari ketiga dengan dampak kemanusiaan dan ekonomi yang kian mengerikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved