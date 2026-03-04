Tegas, Spanyol Tolak Berada di Bawah 'Ketiak' AS

Headline
WAKIL Perdana Menteri Spanyol Maria Jesus Montero mengatakan bahwa Spanyol tidak akan menjadi negara bawahan Washington, di tengah perselisihan yang semakin meluas dengan AS terkait penolakan Madrid untuk mengizinkan pangkalan-pangkalan AS digunakan untuk operasi melawan Iran.
“Kami tentu tidak akan menjadi bawahan siapa pun, kami tidak akan mentolerir ancaman apa pun dan kami akan membela nilai-nilai kami,” kata Maria Jesus Montero kepada wartawan, dilansir dari Aljazeera, Rabu (4/3).
Trump mengatakan Washington akan memutuskan hubungan perdagangan dengan Spanyol karena penolakan negara itu untuk mengizinkan pangkalan militernya digunakan dalam serangan AS terhadap Iran.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez sebelumnya memperingatkan bahwa konflik tersebut berisiko memicu bencana global besar.
“Kami tidak akan terlibat dalam sesuatu yang buruk bagi dunia, atau bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingan kami, hanya untuk menghindari pembalasan dari seseorang,” katanya dalam pidato yang disiarkan televisi. (Cah/P-3)
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Laporan itu menyebutkan bahwa serangan pada Sabtu (7/3) menargetkan sekitar 30 depot bahan bakar di berbagai wilayah Iran.
Instruksi itu merupakan turunan dari perintah Divisi Kabinet Pemerintah Bangladesh sebagai langkah lebih lanjut untuk menekan permintaan energi di sektor-sektor tertentu.
