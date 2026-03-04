Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Tegas, Spanyol Tolak Berada di Bawah 'Ketiak' AS

Cahya Mulyana
04/3/2026 21:18
Tegas, Spanyol Tolak Berada di Bawah 'Ketiak' AS
Selat Hormuz.(Google Maps.)

WAKIL Perdana Menteri Spanyol Maria Jesus Montero mengatakan bahwa Spanyol tidak akan menjadi negara bawahan Washington, di tengah perselisihan yang semakin meluas dengan AS terkait penolakan Madrid untuk mengizinkan pangkalan-pangkalan AS digunakan untuk operasi melawan Iran.

“Kami tentu tidak akan menjadi bawahan siapa pun, kami tidak akan mentolerir ancaman apa pun dan kami akan membela nilai-nilai kami,” kata Maria Jesus Montero kepada wartawan, dilansir dari Aljazeera, Rabu (4/3).

Trump mengatakan Washington akan memutuskan hubungan perdagangan dengan Spanyol karena penolakan negara itu untuk mengizinkan pangkalan militernya digunakan dalam serangan AS terhadap Iran.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez sebelumnya memperingatkan bahwa konflik tersebut berisiko memicu bencana global besar.

“Kami tidak akan terlibat dalam sesuatu yang buruk bagi dunia, atau bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingan kami, hanya untuk menghindari pembalasan dari seseorang,” katanya dalam pidato yang disiarkan televisi. (Cah/P-3)


 



Editor : Cahya Mulyana
