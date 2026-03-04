Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Cahya Mulyana
04/3/2026 16:24
Spanyol Tolak Pinangan AS Menyerang Iran, Ini Alasannya
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez.((Media Sosial X))

PERDANA Menteri Spanyol Pedro Sánchez, seorang kritikus vokal terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel di Iran, mengatakan bahwa posisi pemerintahnya adalah tidak untuk perang, menambahkan bahwa rakyat Spanyol menentang bencana ini.

Dia mengatakan bahwa invasi Irak 2003 telah menyebabkan dunia menjadi lebih tidak aman, dan bahwa perang terhadap Iran tidak akan menghasilkan tatanan internasional yang lebih adil, lingkungan yang lebih sehat, atau peningkatan kehidupan bagi masyarakat umum.

Sanchez mengatakan bahwa krisis saat ini adalah awal mula bencana besar umat manusia, dan menambahkan bahwa pemerintah seharusnya tidak bermain-main dengan nasib jutaan orang.

Trump mengancam akan memutuskan semua perdagangan dengan Spanyol karena menolak mengizinkan militer AS menggunakan pangkalan-pangkalan di negara itu untuk misi yang terkait dengan serangan terhadap Iran. (Aljazeera/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
