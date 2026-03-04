Spanyol Tolak Pinangan AS Menyerang Iran, Ini Alasannya

Headline
PERDANA Menteri Spanyol Pedro Sánchez, seorang kritikus vokal terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel di Iran, mengatakan bahwa posisi pemerintahnya adalah tidak untuk perang, menambahkan bahwa rakyat Spanyol menentang bencana ini.
Dia mengatakan bahwa invasi Irak 2003 telah menyebabkan dunia menjadi lebih tidak aman, dan bahwa perang terhadap Iran tidak akan menghasilkan tatanan internasional yang lebih adil, lingkungan yang lebih sehat, atau peningkatan kehidupan bagi masyarakat umum.
Sanchez mengatakan bahwa krisis saat ini adalah awal mula bencana besar umat manusia, dan menambahkan bahwa pemerintah seharusnya tidak bermain-main dengan nasib jutaan orang.
Trump mengancam akan memutuskan semua perdagangan dengan Spanyol karena menolak mengizinkan militer AS menggunakan pangkalan-pangkalan di negara itu untuk misi yang terkait dengan serangan terhadap Iran. (Aljazeera/P-3)
Sanchez kembali mengkritik serangan AS dan Israel terhadap Iran menggambarkannya sebagai kesalahan luar biasa.
Rakyat Libanon dapat mengandalkan dukungan penuh dan bantuan kemanusiaan kami untuk ribuan pengungsi.
PM Spanyol Pedro Sanchez tegaskan tidak akan terlibat serangan ke Iran dan melarang penggunaan pangkalan militer oleh AS meski diancam embargo perdagangan oleh Trump.
Presiden Macron nyatakan solidaritas untuk Spanyol setelah Trump ancam putus perdagangan akibat penolakan penggunaan pangkalan militer untuk serangan ke Iran.
Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, tegas menolak perang di Iran. Madrid mengutamakan diplomasi dan kemanusiaan meski menghadapi tekanan dari Amerika Serikat.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Laporan itu menyebutkan bahwa serangan pada Sabtu (7/3) menargetkan sekitar 30 depot bahan bakar di berbagai wilayah Iran.
Instruksi itu merupakan turunan dari perintah Divisi Kabinet Pemerintah Bangladesh sebagai langkah lebih lanjut untuk menekan permintaan energi di sektor-sektor tertentu.
