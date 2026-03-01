DPP KNPI: Buka Puasa Bersama Pererat Soliditas dan Komitmen Kebangsaan

Headline
DEWAN Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menggelar kegiatan Buka Puasa Bersama di Sekretariat DPP KNPI, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Sabtu (28/2). Kegiatan ini menjadi momentum Ramadan untuk memperkuat silaturahmi serta soliditas organisasi.
Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP KNPI, Ali Hanafiah, menegaskan bahwa kegiatan buka puasa bersama ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum penting untuk mempererat kebersamaan dan memperkuat komitmen kebangsaan di internal organisasi.
“Melalui kebersamaan di bulan suci Ramadan ini, kita perkuat soliditas dan komitmen KNPI dalam menjaga persatuan serta berkontribusi aktif bagi bangsa,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Minggu (1/3).
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa DPP KNPI mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait Asta Cita serta berbagai langkah strategis pemerintah dalam menghadapi dinamika dan tantangan global saat ini. Dukungan tersebut merupakan wujud komitmen KNPI sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan untuk turut serta dalam pembangunan nasional.
Kegiatan berlangsung dengan penuh kehangatan dan kekeluargaan, ditutup dengan doa bersama serta harapan agar DPP KNPI semakin solid dan terus berperan aktif dalam mengawal agenda kebangsaan. (E-4)
KETUA DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, mengadakan kegiatan buka puasa bersama dengan Keluarga Besar Rumah Aspirasi Mujiyono (RAM).
Kegiatan buka puasa bersama dengan 1.000 anak yatim digelar sebagai bagian dari komitmen berbagi kebahagiaan dan memperkuat kepedulian sosial selama bulan suci Ramadan.
Buka Puasa Bersama dengan Anak Yatim
Presiden Prabowo Subianto menggelar buka puasa bersama ormas Islam dan pimpinan ponpes di Istana hari ini (5/3).
LIONS Nusantara Group, grup bisnis teknologi di bidang Internet dan Financial, mengadakan acara buka puasa bersama di Delicae, Senayan City, Jakarta, pada Rabu (4/3).
Dalam semangat kepedulian di bulan suci Ramadan, Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) menggelar kegiatan sosial bertajuk Berbagi Tanpa Batas.
PERUBAHAN rutinitas selama bulan Ramadan tidak hanya memengaruhi pola makan dan jam tidur, tetapi juga kondisi kulit dan rambut.
DALAM semangat berbagi di bulan ramadan, Adapundi (PT Info Tekno Siaga) kembali mengadakan program CSR bertajuk “Pundi Kebaikan Ramadan”.
MENYEMARAKKAN Bulan Suci Ramadan 1447 H, Polda Jambi Senin petang (9/3), mendistribusikan ratusan paket Takjil Ramadan kepada masyarakat yang melintas di seputaran Mapolda Jambi.
Kolaborasi Hadirkan Kebahagiaan Ramadan untuk Anak Yatim
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemantik semangat bagi komunitas lain
Inovasi ini bertujuan mempercepat distribusi bahan pokok ke wilayah yang mengalami kendala pasokan atau lonjakan harga signifikan.
