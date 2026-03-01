DPP KNPI: Buka Puasa Bersama Pererat Soliditas dan Komitmen Kebangsaan

Ilustrasi(Istimewa)

DEWAN Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menggelar kegiatan Buka Puasa Bersama di Sekretariat DPP KNPI, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Sabtu (28/2). Kegiatan ini menjadi momentum Ramadan untuk memperkuat silaturahmi serta soliditas organisasi.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP KNPI, Ali Hanafiah, menegaskan bahwa kegiatan buka puasa bersama ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum penting untuk mempererat kebersamaan dan memperkuat komitmen kebangsaan di internal organisasi.

“Melalui kebersamaan di bulan suci Ramadan ini, kita perkuat soliditas dan komitmen KNPI dalam menjaga persatuan serta berkontribusi aktif bagi bangsa,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Minggu (1/3).

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa DPP KNPI mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait Asta Cita serta berbagai langkah strategis pemerintah dalam menghadapi dinamika dan tantangan global saat ini. Dukungan tersebut merupakan wujud komitmen KNPI sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan untuk turut serta dalam pembangunan nasional.

Kegiatan berlangsung dengan penuh kehangatan dan kekeluargaan, ditutup dengan doa bersama serta harapan agar DPP KNPI semakin solid dan terus berperan aktif dalam mengawal agenda kebangsaan. (E-4)