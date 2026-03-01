7 Artis Hollywood yang Berpuasa Ramadan 2026: Ada Bella Hadid & SZA

Headline
MEMASUKI bulan suci Ramadan 2026, sorotan dunia tidak hanya tertuju pada kemeriahan ibadah di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga pada deretan pesohor Hollywood yang bangga menunjukkan identitas keislamannya. Di tengah jadwal syuting dan panggung yang padat, beberapa bintang besar ini tetap berkomitmen menjalankan rukun Islam, termasuk berpuasa.
Islam kini menjadi salah satu agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Tak heran jika aktor, model, hingga musisi papan atas secara terbuka menyatakan diri sebagai pemeluk Islam dan ikut merayakan Ramadan.
Berikut adalah tujuh artis Hollywood yang aktif menjalankan ibadah puasa dan bangga dengan identitas Muslim mereka.
Nama Bella Hadid tentunya tidak asing lagi di mata khalayak ramai. Supermodel cantik ini dibesarkan dalam keluarga Islam yang taat oleh ayahnya yang merupakan imigran asal Palestina, Mohamed Hadid.
Pada berbagai kesempatan, Hadid sering menyuarakan kebanggaannya. "Ayah saya selalu religius dan berdoa bersama kami. Saya bangga menjadi seorang Muslim," ungkapnya dalam wawancara bersama majalah Porter. Hingga saat ini, Hadid masih gencar mengadvokasikan isu Palestina di media sosial miliknya sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhurnya.
Solána Imani Rowe, atau yang dikenal sebagai SZA, beberapa kali secara terbuka menyampaikan pengalamannya sebagai seorang Muslimah di Amerika Serikat. Pelantun lagu "Kill Bill" ini mengungkapkan bahwa berpuasa bukanlah suatu masalah besar baginya, bahkan di tengah jadwal tur yang padat.
SZA juga sempat menceritakan masa lalunya saat mengenakan jilbab.
"Saya berhenti memakai jilbab setelah peristiwa 9/11 karena sangat takut akan apa yang orang katakan tentang diri saya," lanjutnya dalam wawancara dengan Muslim Girl. Namun, ia tetap memegang teguh imannya dan memiliki keinginan untuk kembali berhijab.
Rapper fenomenal asal Inggris, Central Cee, baru-baru ini mengonfirmasi bahwa ia telah memeluk agama Islam. Dalam sebuah siaran langsung, ia mengumumkan telah mengucapkan syahadat dan mengganti nama depannya menjadi Akil atau Aqeel.
"Saya baru saja mengganti nama saya dan mengucapkan syahadat. Saya sekarang seorang Muslim," ucapnya.
Central Cee memilih untuk menjaga detail proses mualafnya sebagai perjalanan spiritual pribadi, namun kehadirannya menambah daftar panjang pesohor dunia yang merayakan Ramadan tahun ini.
Aktor dan komedian Ramy Youssef merupakan sosok di balik serial populer "Ramy". Melalui karyanya, ia menuangkan perjuangan identitas sebagai Muslim-Amerika. Penampilannya yang autentik membuatnya berhasil meraih penghargaan Golden Globe pada 2020.
Youssef vokal mengenai bagaimana media seringkali keliru dalam menggambarkan umat Muslim. Ia berusaha menunjukkan bahwa menjadi Muslim di era modern adalah sebuah perjalanan spiritual yang dinamis.
Aktor dan rapper asal Inggris, Riz Ahmed, kerap berbicara tentang realita menjadi seorang Muslim di negara-negara Barat. Ahmed sering berbagi cerita tentang pengalamannya menghadapi diskriminasi di bandara atau tempat umum hanya karena identitas agamanya.
“Beberapa hambatan ini bersifat sistemik. Saya di sini untuk meminta bantuan Anda karena sungguh menakutkan menjadi seorang Muslim saat ini,” ungkapnya dalam acara Amplify Leadership Summit, menekankan pentingnya solidaritas global.
Mahershala Ali memeluk Islam pada tahun 2000. Bintang film "Moonlight" ini adalah sosok yang sangat menghargai toleransi. Meskipun tumbuh di keluarga dengan latar belakang agama yang berbeda, ibunya adalah seorang pendeta, Ali tetap teguh pada pilihannya.
“Ibu saya seorang pendeta, saya seorang Muslim. Tapi kami mengesampingkan hal-hal itu, kami saling mencintai,” ucapnya dalam Screen Actors Guild Awards. Ali mencatatkan sejarah sebagai aktor Muslim pertama yang memenangkan Academy Award pada tahun 2017.
Pada usia 17 tahun, Malala Yousafzai menjadi peraih Nobel termuda di dunia. Aktivis asal Pakistan ini percaya bahwa menjadi seorang Muslim sangat selaras dengan nilai-nilai feminisme dan pendidikan.
“Islam adalah tentang kesetaraan dan menyebut diri saya seorang feminis tidak akan bertentangan dengan agama tersebut,” tegasnya. Malala terus menjadi inspirasi bagi jutaan anak perempuan di seluruh dunia bahwa iman dan pendidikan adalah dua pilar yang saling menguatkan.
Itulah tujuh artis Hollywood yang dikenal aktif menjalankan ibadah dan bangga dengan identitas Muslim mereka. Kehadiran mereka memberikan warna baru bagi keberagaman di industri hiburan dunia. Adakah artis favoritmu di daftar ini? (Z-10)
