5 Ide Outfit Elegan untuk Buka Puasa Bersama

DI bulan suci Ramadan, agenda silaturahmi biasanya memenuhi kalender. Mempersiapkan outfit of the day (OOTD) yang modis namun tetap sopan di beberapa acara buka puasa bersama menjadi hal penting agar kamu tampil percaya diri saat menghadiri undangan buka bersama.
Bagi kamu yang masih mencari referensi outfit buka puasa bersama, berikut adalah beberapa inspirasi outfit yang bisa kamu coba dalam beberapa kesempatan, seperti dilansir dari situs jenama lokal Buttonscarves.
1. Perpaduan Blus dan Outer Panjang
Kombinasi blus dengan luaran panjang (long outer) adalah opsi tepat untuk tampil mewah tanpa kesan berlebihan. Pilihlah blus berbahan satin jacquard dengan motif monogram untuk memberikan sentuhan glamor yang halus. Aksen dasi pita (tie-neck bow) pada leher serta detail renda di bahu akan memperkuat kesan feminin dan rapi sepanjang acara.
2. Ruffle Dress dengan Kerudung Voile
Gaun atau gamis sering kali menjadi pilihan utama di awal Ramadan karena kepraktisannya. Kamu tidak perlu pusing memikirkan padu padan atasan dan bawahan. Agar tetap terlihat stylish, pilihlah gaun dengan detail ruffle yang memberikan kesan bersih, rapi, dan santun. Padukan dengan kerudung berbahan voile untuk menyempurnakan penampilan modest kamu.
3. Tunik Longgar dan Celana Senada
Bagi kamu yang mengutamakan kenyamanan, tunik dengan potongan longgar hingga mencapai lutut adalah pilihan ideal. Atasan ini memberikan kesan santun sekaligus kasual. Kamu bisa memadupadankan tunik tersebut dengan celana kain yang memiliki warna atau nada serupa.
4. Kemeja Crop dan Celana Jeans
Saat berkumpul dengan teman-teman akrab dalam suasana yang tidak terlalu formal, kamu bisa memilih gaya yang lebih santai. Celana jeans bisa dipadukan dengan atasan yang sopan, seperti kemeja model crop. Lengkapi dengan hijab segi empat (square voile) agar tetap terlihat manis dan modis.
5. Kombinasi Blus, Rok, dan Hijab Motif
Jangan lupakan padanan rok untuk acara bukber yang memberikan tampilan lebih anggun atau sedikit formal. Kamu bisa memadukan rok favorit kamu dengan blus polos dan hijab bermotif (patterned voile). (H-3)
KETUA DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, mengadakan kegiatan buka puasa bersama dengan Keluarga Besar Rumah Aspirasi Mujiyono (RAM).
Kegiatan buka puasa bersama dengan 1.000 anak yatim digelar sebagai bagian dari komitmen berbagi kebahagiaan dan memperkuat kepedulian sosial selama bulan suci Ramadan.
Buka Puasa Bersama dengan Anak Yatim
Presiden Prabowo Subianto menggelar buka puasa bersama ormas Islam dan pimpinan ponpes di Istana hari ini (5/3).
LIONS Nusantara Group, grup bisnis teknologi di bidang Internet dan Financial, mengadakan acara buka puasa bersama di Delicae, Senayan City, Jakarta, pada Rabu (4/3).
Dalam semangat kepedulian di bulan suci Ramadan, Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) menggelar kegiatan sosial bertajuk Berbagi Tanpa Batas.
