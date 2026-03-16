Ramadan Festival HIPMI Jaksel Salurkan Santunan bagi 48 Anak Yatim dan 113 Masyarakat Duafa

BADAN Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Jakarta Selatan berkolaborasi dengan Kajian Musawarah menyelenggarakan Ramadan Festival pada 9 Maret 2026 di Pondok Indah Golf, Jakarta Selatan. Kegiatan ini mengusung tema “Syariah Link: Connect in Ramadan, Grow Beyond”, yang bertujuan memperkuat nilai spiritualitas sekaligus membangun kolaborasi dalam ekosistem bisnis yang berlandaskan prinsip syariah.

Acara ini dihadiri sekitar 250 tamu undangan yang berasal dari keluarga besar HIPMI Jakarta Selatan dan komunitas Kajian Musawarah. Turut hadir sejumlah tokoh dan perwakilan instansi, di antaranya perwakilan Walikota Jakarta Selatan, perwakilan Dandim Jakarta Selatan, perwakilan Kapolres Jakarta Selatan AKBP R. Witarsa, serta Direktur Smesco Indonesia, Doddy Akmandsyah.

Melalui keterangan yang diterima hari ini menyebutkan Ramadan Festival ini juga dihadiri sejumlah publik figur yang tergabung dalam Kajian Musawarah, di antaranya Dimas Seto selaku Ketua Musawarah, Dini Aminarti, Sony Septian, Rizky, Ridho, Aiman Ricky, serta Paula Verhoeven. Kehadiran para figur publik tersebut turut menambah semarak kegiatan sekaligus menjadi inspirasi bagi para peserta yang hadir.

Salah satu rangkaian utama acara adalah diskusi Syariah Link yang menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Ketua Umum BPC HIPMI Jakarta Selatan Dzaki Adinda Husna, Bunda Erly selaku Owner B Erl Cosmetics, serta Kurniawan Arfiandi sebagai Commercial Business Manager. Diskusi ini membahas nilai-nilai syariah dapat menjadi landasan dalam membangun bisnis yang berkelanjutan, kolaboratif, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selain diskusi, kegiatan ini juga diisi dengan buka puasa bersama, santunan anak yatim, serta program berbagi kepada masyarakat dhuafa. Dalam kegiatan tersebut, BPC HIPMI Jakarta Selatan berhasil menghimpun dana santunan sebesar Rp45.150.000 dari para donatur dan keluarga besar HIPMI Jakarta Selatan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan santunan secara simbolis kepada Rumah Tahfidz Quran Yatim Rahman dan Rumah Quran Musawarah. Penyerahan tersebut dilakukan Ketua Umum BPC HIPMI Jakarta Selatan, Dzaki Adinda Husna, yang didampingi Sekretaris Umum, Bendahara Umum, serta Ketua Panitia, dan disaksikan perwakilan Kapolres Jakarta Selatan, perwakilan Dandim Jakarta Selatan, serta Direktur Smesco Indonesia, Doddy Akmandsyah.

Program berbagi ini diwujudkan melalui penyerahan santunan berupa uang dan paket bantuan kepada 48 anak yatim dari Rumah Tahfidz Quran Yatim Rahman, serta pembagian paket sembako kepada 113 masyarakat dhuafa di sekitar lokasi kegiatan yang dilaksanakan pada 15 Maret 2026.

Ketua Panitia kegiatan, Wahyu Hidayat, yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum Bidang XII BPC HIPMI Jakarta Selatan, menguyarakan kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial di bulan Ramadan.

“Ramadan tidak hanya menjadi momentum ibadah kita secara personal juga menjadi kesempatan untuk menebar kebaikan, menebar kebermanfaatan, dan memperkuat ukhuwah di antara anggota BPC HIPMI Jakarta Selatan,” kata Wahyu Hidayat.

Sementara itu, Ketua Umum BPC HIPMI Jakarta Selatan, Dzaki Adinda Husna, menekankan pentingnya menjadikan HIPMI sebagai wadah silaturahmi dan kolaborasi bagi para pengusaha muda.

“Bagaimana caranya kita membuat sesuatu yang fokusnya adalah keharmonisan, kebermanfaatan, dan inklusivitas. Oleh karena itu, di setiap kegiatan kita selalu menghadirkan ruang silaturahmi, karena silaturahmi adalah kunci. HIPMI adalah ekosistem tempat semuanya bertemu untuk melahirkan ide dan gagasan baru,” ungkap Dzaki.

Rangkaian kegiatan Ramadhan Festival ini ditutup dengan kajian spiritual yang disampaikan Ustadz H. Muhammad Fakhrurrazi Anshar, Ph.D. yang mengajak para peserta menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk memperkuat keimanan, meningkatkan kualitas ibadah, serta menumbuhkan kepedulian sosial.

Kegiatan ini juga dapat terselenggara berkat dukungan berbagai pihak pendukung di antaranya Bank BJB, Bank BJB Syariah, Toko Daging Nusantara, ITPro Citra Indonesia, Carpet Al Imran, Mantra, Sizzle N Salt, Adara Estate Group, serta Sambal Bakar Indonesia.

Melalui Ramadan Festival ini, BPC HIPMI Jakarta Selatan berharap dapat terus memperkuat solidaritas, memperluas kolaborasi antar pengusaha muda, serta menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

BPC HIPMI Jakarta Selatan merupakan organisasi yang mewadahi para pengusaha muda untuk berkembang, berkolaborasi, serta berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. (H-2)