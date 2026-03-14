Berbagi Sembako di Bulan Ramadan, Gekira Dorong Semangat Persatuan dan Toleransi

PIMPINAN Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) membagikan bantuan sembako kepada masyarakat di NT Tower Pulomas, Rawasari, Semper dan Pesanggrahan, Jakarta Sabtu (14/3/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat solidaritas sosial sekaligus mempererat semangat toleransi antarumat beragama menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Ketua Umum PP Gekira Nikson Silalahi mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian dan solidaritas sosial GEKIRA kepada masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

“Bulan Ramadan adalah momentum yang sangat baik untuk meneguhkan semangat kebersamaan. Kami ingin hadir menyapa masyarakat melalui pembagian sembako sebagai wujud berbagi kasih dan berbela rasa kepada saudara-saudara Muslim yang sedang menunaikan ibadah puasa,” kata Nikson.

Baca juga : Silaturahmi Kebangsaan Tegaskan Toleransi dan Persatuan Nasional

Selaras dengan Nikson, Wakil Ketua Umum PP Gekira Bidang Sosial, Budaya, dan Lingkungan menyatakan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan berbangsa yang dilandasi nilai toleransi dan persaudaraan.

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut juga sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong seluruh elemen bangsa, termasuk kader partai, untuk aktif turun ke masyarakat dan memperkuat semangat kebersamaan.

“Di tengah keberagaman Indonesia, semangat berbagi seperti ini menjadi jembatan yang memperkuat persatuan. Ini yang selalu presiden Prabowo tekankan dalam setiap kesempatan agar seluruh kader mengamalkan prinsip-prinsip yang ada di dalam Pancasila terutama rasa persatuan dan kemanusiaan,” ujarnya.

Baca juga : Ribuan Botol Miras, Knalpot Brong dan Petasan di Subang Dimusnahkan Jelang Lebaran

“Kami menangkap dengan jelas pesan Presiden Prabowo agar kader terus hadir di tengah rakyat, tidak hanya berbicara tentang persatuan tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari,” kata Yeremias.

Ia menilai, gerakan sosial yang sederhana namun menyentuh kebutuhan masyarakat dapat menjadi cara efektif untuk menumbuhkan kehangatan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kami ingin menjadi bagian dari gerakan sosial yang memperkuat rasa persaudaraan sebagai sesama warga negara. Ketika masyarakat merasakan kehadiran kita, di situlah nilai persatuan benar-benar hidup,” ujarnya.

Menurutnya pembagian sembako ini menjawab kebutuhan masyarakat yang paling membutuhkan. Ia mengatakan kegiatan berbagi bantuan sosial akan terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen Gekira untuk hadir di tengah masyarakat.

“Kami melihat langsung bahwa menjelang Lebaran kebutuhan masyarakat meningkat. Karena itu Gekira berupaya hadir melalui kegiatan berbagi sembako sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sosial,” kata Melki.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat semangat kebersamaan di tengah masyarakat.

“Harapan kami sederhana, semoga apa yang kami lakukan hari ini dapat memperkuat rasa persaudaraan dan toleransi di tengah masyarakat,” ujarnya.(H-2)