Berbagi Berkah Ramadan melalui Donasi untuk Anak Yatim

PT Triyasa Propertindo (Triyasa), anak usaha MahaDasha Group, kembali menggelar aksi kemanusiaan rutin dalam rangka berbagi keberkahan di bulan suci Ramadan 1447 H. Tahun ini, perusahaan properti tersebut menyasar tiga panti asuhan di kawasan Jakarta Selatan untuk menyalurkan donasi bagi puluhan anak yatim.

Rangkaian kegiatan donasi dan silaturahmi tersebut berlangsung selama tiga hari, yakni pada 10, 12, dan 13 Maret 2026. Aksi korporasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang dilakukan secara konsisten setiap tahunnya.

Direktur Triyasa, M. Iqbal Prasetyo Utomo, menjelaskan bahwa pada Ramadan kali ini, perusahaan memilih untuk memperluas jangkauan kepedulian di area sekitar kantor pusat.

“Kegiatan donasi Ramadan ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap sesama. Tahun ini, Triyasa berbagi dengan lebih dari 60 anak yatim dari tiga panti asuhan, dengan bentuk donasi yang kami sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing panti,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/3/2026).

Adapun tiga lokasi yang menjadi sasaran penyaluran donasi adalah Panti Yatim Indonesia di Kemang Utara, Dompet Yatim Dhuafa di Terogong Raya, serta Yayasan Mizan Amanah di Cilandak Tengah.

Berbeda dengan tahun sebelumnya yang berfokus pada paket sembako di sekitar proyek Samira Regency Bekasi, donasi tahun ini lebih spesifik menyasar fasilitas pendukung operasional panti. Triyasa menyerahkan bantuan berupa portable speaker, karpet, hingga perlengkapan sekolah bagi anak-anak asuh.

Selain penyerahan bantuan fisik, rangkaian acara juga diisi dengan doa bersama dan kegiatan buka puasa bersama para santri dan pengurus panti. Momen ini dimanfaatkan manajemen Triyasa untuk berinteraksi langsung guna membangun kedekatan emosional dengan masyarakat sekitar.

“Kami berharap kegiatan positif ini dapat memberikan kebermanfaatan, menambah keberkahan, serta mempererat tali silaturahmi dengan sesama,” pungkas Iqbal. (H-2)