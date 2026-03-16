1.580 Paket Sembako Disalurkan kepada Warga Prasejahtera

Paramount Land menyalurkan bantuan sosial kepada warga prasejahtera.(Paramount Land)

Sebanyak 1.580 paket sembako disalurkan kepada masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diinisiasi Paramount Land. Agenda tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosial Ramadan 2026.

Direktur Paramount Land Norman Daulay mengatakan kegiatan bakti sosial Ramadan merupakan program CSR yang secara rutin diselenggarakan perusahaan setiap tahun sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.

“Program Bakti Sosial Ramadan merupakan kegiatan CSR yang rutin diselenggarakan setiap tahun sebagai ungkapan syukur sekaligus bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat di bulan suci Ramadan,” ujar Norman dalam keterangan resmi, Senin (16/3).

Selain penyaluran bantuan sembako, perusahaan juga mengadakan kegiatan buka puasa bersama di empat masjid yang berada di Desa Cukanggalih dan Desa Kadu pada 3-4 Maret 2026. Dalam kegiatan tersebut, perusahaan membagikan takjil dan makanan berbuka puasa kepada masyarakat sekitar. Pada kesempatan yang sama, perusahaan juga memberikan 200 paket peralatan ibadah kepada anak yatim piatu.

Norman menjelaskan program CSR Paramount Land berfokus pada tiga pilar utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Melalui tiga pilar tersebut, perusahaan menjalankan berbagai program sosial yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Selain kegiatan Ramadan, perusahaan juga mendukung program sosial pemerintah daerah, salah satunya melalui kegiatan edukasi lingkungan yang dilaksanakan pada Februari 2026 bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Tangerang.

Program tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Paramount Land menilai berbagai program CSR yang dijalankan melalui kawasan Paramount Petals dan Paramount Gading Serpong merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Melalui berbagai inisiatif sosial tersebut, perusahaan berharap dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, serta mendukung pembangunan kawasan yang lebih berkelanjutan. (E-3)