Ramadan Jadi Arena Hiburan dan Belanja

Kegiatan “Belanja Bareng Adik-Adik Hebat”di Supermal Karawaci.(Dok. @supermalkarawaci)

RAMADAN tahun ini dimanfaatkan pusat perbelanjaan untuk menarik kunjungan lewat kombinasi hiburan, belanja, dan kegiatan sosial. Salah satunya digelar di Supermal Karawaci, Tangerang, yang menghadirkan program bertajuk Ramadan Pancarona sejak 19 Februari hingga 29 Maret 2026.

Program tersebut memadukan pertunjukan budaya, hiburan keluarga, hingga diskon tengah malam. Sejumlah agenda ditempatkan di berbagai sudut mal untuk menciptakan suasana ngabuburit yang merata.

Di antaranya Pancarona Parade & Tanoura Dance yang berlangsung setiap akhir pekan pada 28 Februari-15 Maret 2026, serta sesi temu sapa karakter animasi Nussa dan Rarra yang menyasar pengunjung anak-anak.

Baca juga : Semarakkan Imlek, Jakarta Premium Outlets Gandeng Street Artist Kenji Chai

Selain hiburan, pengelola juga menggelar Super Midnight Sale pada 14 Maret 2026 dengan promo khusus Ramadan dari para tenant dan sejumlah permainan berhadiah. Penampilan musik religi seperti rampak bedug, acapella Ramadan, hingga pertunjukan biola turut dijadwalkan mengisi area strategis pusat belanja tersebut.

Di sisi lain, kegiatan sosial juga menjadi bagian dari rangkaian acara. Pada 4 Maret 2026, pengelola bekerja sama dengan Dompet Dhuafa dalam kegiatan “Belanja Bareng Adik-Adik Hebat”. Anak-anak yang diundang diajak berbelanja kebutuhan Ramadan sekaligus mengikuti hiburan dan buka puasa bersama.

Baca juga : Ekonomi Jakarta 2025 Tumbuh 5,21 Persen, Gubernur Pramono: Insentif & Kolaborasi Jaga Daya Beli Warga

Berkolaborasi dengan Dompet Dhuafa, adik-adik yang hadir tidak hanya diajak berbelanja kebutuhan Ramadan di Matahari, tetapi juga dihibur dengan pertunjukan sulap, bernyanyi bersama komunitas South Tangerang Singers, bermain di Timezone serta berbuka puasa dengan sajian dari Paris Baguette, Beard Papa’s, Roti O, Bogana May May, Hokben, Mochi Mochio, Hop Hop, Ramen 1 dan Teh Kotjok. Tidak hanya itu, anak-anak pun mendapat goodie bag berisi mainan / boneka dari Timezone, Al-Quran dari Gramedia serta pakaian dari Sogo.

Direktur Supermal Karawaci, Eddy Halim, menyatakan program tersebut tidak hanya berfokus pada transaksi ekonomi, tetapi juga pengalaman pengunjung.

"Ramadan di Supermal Karawaci bukan sekadar tentang belanja, melainkan tentang menciptakan memori indah dan berbagi kebahagiaan," ujarnya dikutip pada Rabu (4/3).

"Melalui Ramadan Pancarona, kami ingin menghadirkan energi positif melalui seni dan hiburan. Lebih dari itu, lewat kegiatan Belanja Bareng Adik-Adik Hebat, kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman belanja yang bermakna bagi anak-anak yang membutuhkan, sehingga mereka dapat merasakan kehangatan bulan suci ini bersama kami," lanjutnya. (Z-10)