Semarakkan Imlek, Jakarta Premium Outlets Gandeng Street Artist Kenji Chai

Sebagai bagian dari perayaan Tahun Baru Imlek 2026, Jakarta Premium Outlets menghadirkan rangkaian pengalaman meriah yang memadukan seni, budaya, serta berbagai penawaran eksklusif bagi para pengunjung sepanjang musim perayaan.(Dok. Jakarta Premium Outlets)

JAKARTA Premium Outlets mengumumkan kolaborasi unik bersama Kenji Chai untuk menghadirkan pameran seni spesial yang berlangsung dari Februari hingga Maret 2026. Lebih dari sekadar perayaan Tahun Baru Imlek, inisiatif ini merupakan perpaduan terkurasi antara seni, budaya, dan gaya hidup modern yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman berbelanja secara menyeluruh dan lebih bermakna.

Kenji Chai dikenal karena gaya khasnya yang menggabungkan unsur-unsur pop art, simbolisme budaya, dan ekspresi visual yang berani. Sebagai seniman multidisiplin, karyanya sangat relevan dengan komunitas urban masa kini yang dinamis dan ekspresif.

Untuk kolaborasi ini, Kenji Chai mempresentasikan serangkaian karya seni eksklusif yang memancarkan harapan, kemakmuran, dan semangat perayaan Tahun Kuda Api. Pengunjung dapat menjelajahi karya seni eksklusif ini di booth pameran, memulai perjalanan kreatif yang menarik, diperkaya dengan berbagai spot foto di seluruh ruang pameran.

Baca juga : Jelang Imlek 2026, Kawasan Glodok Pancoran Mulai 'Memerah' Diserbu Warga Akhir Pekan Ini

Melengkapi kolaborasi di luar pameran, Kenji Chai juga mendesain angpao eksklusif yang dapat ditukarkan mulai 1 Februari hingga 3 Maret 2026.

"Tahun Baru Imlek adalah momen yang penuh makna akan pembaruan, harapan, dan kebersamaan. Melalui kolaborasi kami dengan Kenji Chai, kami tidak hanya menawarkan perayaan yang meriah, kami juga menciptakan pengalaman imersif di mana seni, budaya, dan ritel bersatu dalam cara yang benar-benar menginspirasi," ujar Chriz Liew, Country General Manager Jakarta Premium Outlets.

"Inisiatif ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Jakarta Premium Outlets dalam menyajikan pengalaman yang mendorong ekspresi diri dan memperkuat ikatan emosional kami dengan para pengunjung," imbuhnya.

Baca juga : Imlek 2577 di Tasikmalaya: Doa untuk Stabilitas Ekonomi di Tahun Kuda Api

Sebagai bagian dari perayaan Tahun Baru Imlek 2026, Jakarta Premium Outlets menghadirkan rangkaian pengalaman meriah yang memadukan seni, budaya, serta berbagai penawaran eksklusif bagi para pengunjung sepanjang musim perayaan.

- An Art Experience by Kenji Chai (1 Februari hingga 3 Maret 2026):

Nikmati pengalaman seni yang imersif melalui instalasi artistik, spot foto menarik, serta aktivitas menulis harapan, untuk merayakan Tahun Baru Imlek yang penuh makna.

- "Wish It. Write It. Win It." (1 Februari hingga 3 Maret 2026):

Tuliskan harapan Anda di Wall of Hope dan dapatkan kesempatan memenangkan hadiah bernilai hingga Rp10.000.000 dari Jakarta Premium Outlets.

- Program Penukaran Angpao Eksklusif Premium Outlets (1 Februari hingga 3 Maret 2026):

Belanja minimum Rp1.888.888 dalam 2 struk pembelian untuk menukarkan angpao eksklusif Jakarta Premium Outlets.

- Pertunjukan & Parade Barongsai (14, 15, dan 17 Februari 2026):

Perayaan meriah yang menampilkan barongsai akrobatik, irama tabuhan genderang yang menggema, serta tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

"Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadikan pengalaman berbelanja Anda selama periode Tahun Baru Imlek lebih bermakna dan penuh berkah. Jakarta Premium Outlets bukan hanya destinasi belanja, tetapi tempat di mana kenangan tercipta. Pada kesempatan kali ini, kami mengundang para pembeli untuk menikmati momen berharga bersama orang-orang terkasih dan bergabung dengan kami dalam merayakan musim yang penuh kebahagiaan dan kebersamaan," tutup Chriz Liew. (E-1)