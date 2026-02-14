Four Hands Collaboration Warnai Perayaan Imlek 2026 di ARYADUTA Lippo Village

Ilustrasi(Dok ARYADUTA Lippo Village)

ARYADUTA Lippo Village menghadirkan perayaan Chinese New Year 2026 dengan pendekatan yang lebih hangat dan intim, menekankan makna kebersamaan keluarga yang menjadi esensi utama Imlek. Rangkaian program ini diperkenalkan melalui acara peluncuran menu bersama rekan media dan konten kreator.

Puncak perayaan akan berlangsung pada 16 Februari 2026, bertepatan dengan malam Tahun Baru Imlek, melalui Chinese New Year’s Eve Dinner yang dirancang sebagai momen makan malam keluarga dalam suasana elegan dan nyaman. Acara ini akan dimeriahkan dengan pertunjukan Barongsai serta alunan musik tradisional Guzheng, menghadirkan atmosfer perayaan yang hangat dan sarat makna.

Sorotan utama tahun ini adalah Four Hands Collaboration antara tim kuliner ARYADUTA Lippo Village dan Chef Sugih Herwaman, Executive Chef ARYADUTA Bandung yang dikenal atas keahliannya dalam masakan Chinese dan pengalamannya membangun karakter cita rasa Cantonese. Kolaborasi ini menghadirkan keseimbangan teknik, rasa, serta sentuhan tradisi dalam setiap sajian.

Menu Chinese New Year’s Eve Dinner diawali dengan ritual Yee Sang sebagai simbol harapan dan kelimpahan, dilanjutkan dengan ragam hidangan khas seperti Black Pepper Beef, Steamed Grouper with Ginger Sauce, Crispy Lemon Chicken, Beef Charsiu, serta pilihan dim sum dan sajian khas lainnya yang memperkaya pengalaman bersantap malam perayaan.

Sebagai pelengkap, ARYADUTA Lippo Village juga menghadirkan Prosperity Peking Duck sebagai hampers Chinese New Year. Signature Peking Duck yang dipanggang hingga sempurna ini dikemas secara eksklusif sebagai simbol kemakmuran dan kebersamaan, tersedia dengan harga IDR 598.000 net per box.

“Perayaan Imlek selalu identik dengan kebersamaan keluarga. Tahun ini kami ingin menghadirkan suasana yang lebih hangat dan personal melalui kolaborasi lintas properti yang memperkaya pengalaman tamu,” ujar Sumiyati, Executive Assistant Manager ARYADUTA Lippo Village.

Senada dengan itu, Hendra, F&B Manager ARYADUTA Lippo Village, menambahkan, “Kami ingin menghadirkan pengalaman bersantap yang tidak hanya lengkap secara menu, tetapi juga berkesan melalui atmosfer, pertunjukan budaya, dan kualitas sajian yang konsisten.”

