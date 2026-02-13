Sentuhan Modern dalam Kepasrahan, Angel Lelga Rilis Single Religi Hanya Allah

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
PENYANYI Angel Lelga kembali menyapa penikmat musik tanah air melalui karya terbaru yang sarat akan pesan spiritual. Mengusung judul Hanya Allah, single religi ini hadir sebagai refleksi mendalam mengenai nilai kepasrahan dan harapan seorang hamba kepada Sang Pencipta.
Melalui lagu ini, Angel Lelga mengajak pendengar untuk sejenak berhenti dari hiruk-pikuk dunia dan mengingat kembali bahwa hanya kepada Allah tempat terbaik untuk berserah diri.
Hanya Allah bukan sekadar lagu religi biasa; karya ini dirancang dengan nuansa yang menyentuh namun tetap relevan dengan selera musik modern.
Secara musikalitas, single ini menggabungkan lirik yang sederhana namun memiliki makna yang kuat.
Aransemen musiknya dibuat lembut namun tetap memberikan kesan uplifting (membangkitkan semangat), sehingga mampu menggambarkan perjalanan batin seseorang yang menyadari bahwa di tengah ujian, kegelisahan, maupun kebahagiaan hidup, Tuhan adalah satu-satunya sandaran sejati.
Angel Lelga mengungkapkan bahwa lagu ini merupakan pengingat pribadi yang ingin ia bagikan kepada khalayak luas. Ia berharap pesan di dalamnya dapat sampai ke hati setiap pendengar.
"Lagu ini saya persembahkan sebagai pengingat, baik untuk diri saya sendiri maupun pendengar, bahwa sebesar apa pun masalah hidup, hanya Allah yang benar-benar Maha Mendengar dan Maha Menolong," ujar Angel Lelga dalam keterangannya.
Pesan religius yang disampaikan dalam Hanya Allah dikemas dengan cara yang ringan dan elegan, sehingga tetap relevan untuk didengarkan oleh semua kalangan.
Lagu ini diproyeksikan menjadi teman refleksi bagi pendengar, terutama dalam momen-momen spiritual seperti bulan suci Ramadhan, waktu-waktu doa, atau saat seseorang sedang membutuhkan ketenangan hati di tengah persoalan hidup.
Lagu bergenre pop religi ini diharapkan dapat memberikan warna baru dalam diskografi musik religi di Indonesia yang terus berkembang.
Dengan lirik yang puitis namun mudah dipahami, Angel Lelga berhasil menerjemahkan konsep iman dan ketauhidan ke dalam nada-nada yang harmonis.
Saat ini, single Hanya Allah sudah bisa dinikmati secara luas melalui berbagai platform musik digital seperti Spotify, Apple Music, YouTube Music, dan layanan streaming lainnya.
Peluncuran ini sekaligus menegaskan konsistensi Angel Lelga dalam menghadirkan karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memiliki nilai edukasi spiritual bagi masyarakat. (Z-1)
Bagi Pugar Restu Julian, Ramadan bukan hanya tentang satu warna atau tema tunggal.
Nisa Farella mengungkapkan bahwa lirik dalam single Legowo adalah representasi dari proses belajar berdamai dengan perasaan.
Tur ini dirancang secara masif dengan target lebih dari 160 kota di seluruh Indonesia, menjadikannya salah satu perhelatan musik terbesar yang pernah digelar di tanah air.
Kelima ikon musik itu adalah Michael Jackson, Freddy Mercury, Whitney Houston, John Lennon, dan Elvis Presley.
Melalui dinamika melodi yang ekspresif, Atarayo berhasil memotret momen ketika jarak antara dua hati perlahan terkikis dalam intensitas yang tenang namun hangat.
Nasida Ria dianggap merepresentasikan lintas generasi yang selaras dengan semangat teknologi yang inklusif dan tidak terbatas usia.
Bagi Pugar Restu Julian, Ramadan bukan hanya tentang satu warna atau tema tunggal.
Nisa Farella mengungkapkan bahwa lirik dalam single Legowo adalah representasi dari proses belajar berdamai dengan perasaan.
Melalui dinamika melodi yang ekspresif, Atarayo berhasil memotret momen ketika jarak antara dua hati perlahan terkikis dalam intensitas yang tenang namun hangat.
Rumah dan Baju Barumu dari Batas Senja menggambarkan momen subtil namun mendalam ketika keterbatasan ekonomi menjadi ujian bagi sepasang kekasih.
Melalui liriknya, Wali menggunakan metafora dua peristiwa besar dalam sejarah Islam, Perang Badar dan Perang Uhud, untuk menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat modern.
Berbeda dengan lagu religi pada umumnya yang kerap identik dengan perayaan momentum tertentu, Menuju Cahaya dari Marcell Siahaan justru menitikberatkan pada proses personal yang mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved