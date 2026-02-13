Sentuhan Modern dalam Kepasrahan, Angel Lelga Rilis Single Religi Hanya Allah

Artwork untuk single Hanya Allah dari Angel Lelga(MI/HO)

PENYANYI Angel Lelga kembali menyapa penikmat musik tanah air melalui karya terbaru yang sarat akan pesan spiritual. Mengusung judul Hanya Allah, single religi ini hadir sebagai refleksi mendalam mengenai nilai kepasrahan dan harapan seorang hamba kepada Sang Pencipta.

Melalui lagu ini, Angel Lelga mengajak pendengar untuk sejenak berhenti dari hiruk-pikuk dunia dan mengingat kembali bahwa hanya kepada Allah tempat terbaik untuk berserah diri.

Hanya Allah bukan sekadar lagu religi biasa; karya ini dirancang dengan nuansa yang menyentuh namun tetap relevan dengan selera musik modern.

Perjalanan Batin dan Aransemen Uplifting

Secara musikalitas, single ini menggabungkan lirik yang sederhana namun memiliki makna yang kuat.

Aransemen musiknya dibuat lembut namun tetap memberikan kesan uplifting (membangkitkan semangat), sehingga mampu menggambarkan perjalanan batin seseorang yang menyadari bahwa di tengah ujian, kegelisahan, maupun kebahagiaan hidup, Tuhan adalah satu-satunya sandaran sejati.

Angel Lelga mengungkapkan bahwa lagu ini merupakan pengingat pribadi yang ingin ia bagikan kepada khalayak luas. Ia berharap pesan di dalamnya dapat sampai ke hati setiap pendengar.

"Lagu ini saya persembahkan sebagai pengingat, baik untuk diri saya sendiri maupun pendengar, bahwa sebesar apa pun masalah hidup, hanya Allah yang benar-benar Maha Mendengar dan Maha Menolong," ujar Angel Lelga dalam keterangannya.

Teman Refleksi di Momen Spiritual

Pesan religius yang disampaikan dalam Hanya Allah dikemas dengan cara yang ringan dan elegan, sehingga tetap relevan untuk didengarkan oleh semua kalangan.

Lagu ini diproyeksikan menjadi teman refleksi bagi pendengar, terutama dalam momen-momen spiritual seperti bulan suci Ramadhan, waktu-waktu doa, atau saat seseorang sedang membutuhkan ketenangan hati di tengah persoalan hidup.

Lagu bergenre pop religi ini diharapkan dapat memberikan warna baru dalam diskografi musik religi di Indonesia yang terus berkembang.

Dengan lirik yang puitis namun mudah dipahami, Angel Lelga berhasil menerjemahkan konsep iman dan ketauhidan ke dalam nada-nada yang harmonis.

Saat ini, single Hanya Allah sudah bisa dinikmati secara luas melalui berbagai platform musik digital seperti Spotify, Apple Music, YouTube Music, dan layanan streaming lainnya.

Peluncuran ini sekaligus menegaskan konsistensi Angel Lelga dalam menghadirkan karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memiliki nilai edukasi spiritual bagi masyarakat. (Z-1)