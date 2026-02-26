Jey Denise Rilis  Single No. 1 Priority, Anthem tentang Pentingnya Mencintai Diri Sendiri

Jey Denise(MI/HO)

PENYANYI sekaligus penulis lagu asal Indonesia, Jey Denise, resmi melepas single terbarunya berjudul No. 1 Priority. Karya ini hadir sebagai sebuah anthem yang menekankan pentingnya menempatkan diri sendiri sebagai prioritas utama di tengah dinamika kehidupan.

No. 1 Priority menjadi single kedua Jey setelah debutnya melalui lagu Lemme Out pada Juli 2024.

Bagi Jey, karya terbarunya ini merupakan refleksi perjalanan musikal sekaligus kemenangan pribadi yang diharapkan dapat dirasakan oleh pendengarnya.

Baca juga : Jey Denise Rilis Single Debut Lemme Out

"Saya ingin lagu ini menjadi pengingat bahwa kita berhak menempatkan diri sendiri sebagai prioritas," ungkap Jey dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan bahwa konsistensi, keyakinan pada diri sendiri, serta keberanian melawan rasa takut menjadi fondasi utama dalam proses kreatifnya.

Baca juga : Setelah Hiatus 6 Tahun, Ashilla Kembali dengan Single Reflektif Hancur Dulu

"Lagu No. 1 Priority adalah refleksi dari itu semua," tuturnya.

Secara musikal, Jey mengemas lagu ini dengan nuansa groove awal 2000-an yang ringan dan menyenangkan. Karakter musik tersebut sengaja dipilih agar lagu ini dapat menjadi teman yang fleksibel bagi pendengar dalam berbagai suasana, baik saat bersantai di sore hari, berjalan bersama pasangan, maupun berkumpul dengan teman-teman.

Dalam proses produksi, Jey menunjukkan keterlibatan mendalam dengan mengambil kendali penuh atas aransemen musiknya.

Sentuhan akhir pada karya ini dipercayakan kepada Thomas "J.Soul" Burrough yang menangani proses mixing dan mastering, sehingga menghasilkan karya yang solid secara teknis sekaligus kuat dalam penyampaian pesan.

Karier musik Jey Denise sendiri telah terentang selama lebih dari sepuluh tahun. Sejak 2017, ia dikenal luas sebagai artis vokal-gitar looping yang kerap tampil di berbagai kafe dan bar di Jakarta.

Reputasinya sebagai musisi yang mampu menghadirkan standar baru dalam dunia looping di Indonesia pun semakin kokoh.

Saat ini, karier Jey telah merambah panggung internasional. Ia tercatat sebagai salah satu solois perempuan pertama dari Indonesia yang menjadi musisi di kapal pesiar berbasis Amerika Serikat (AS).

Popularitasnya semakin menanjak seiring dengan viralnya konten mengenai kehidupannya sebagai musisi kapal pesiar di media sosial.

Melalui No. 1 Priority, Jey kembali menegaskan identitasnya sebagai musisi independen yang produktif dan mampu menyatukan pengalaman personal dengan tema universal yang menginspirasi.

Saat ini, No. 1 Priority sudah tersedia dan dapat dinikmati di berbagai platform pemutar musik digital. (Z-1)