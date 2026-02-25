Setelah Hiatus 6 Tahun, Ashilla Kembali dengan Single Reflektif Hancur Dulu

Ashilla(MI/HO)

SETELAH enam tahun rehat dari industri musik, musisi Ashilla akhirnya kembali menyapa penggemar melalui karya terbaru berjudul Hancur Dulu.

Lagu tersebut menjadi penanda perjalanan batin Ashilla dalam memahami diri sendiri dan keluar dari fase penyangkalan (denial) yang selama ini membelenggunya.

Berbeda dengan karya sebelumnya, Hancur Dulu ditulis sendiri oleh Ashilla sebagai bentuk kejujuran atas keresahan pribadinya.

Melalui lagu ini, ia mencoba membedah persepsi keliru yang selama ini ia miliki tentang dirinya sendiri.

Ashilla mengaku bahwa ia sempat merasa memiliki banyak kebaikan, namun realita dari orang-orang terdekatnya menyadarkan bahwa ia justru memiliki sifat-sifat yang tanpa disadari melukai orang lain.

"Lagu ini jadi lagu pertama yang aku tulis mandiri secara lirik. Jadi buatku, lagu ini jujur banget. Hancur Dulu tumbuh dari keresahan aku yang selama ini punya persepsi yang salah mengenai diriku sendiri, dan ditampar realita oleh orang orang terdekatku. Dibalik semua kebaikan yang aku kira aku punya, ternyata aku punya sifat-sifat yang sekiranya, nggak aku sadari, banyak nyakitin orang," ungkap Ashilla.

Secara musikal, Hancur Dulu dikemas dengan aransemen pop folk yang intim dan minimalis. Produksi lagu ini ditangani oleh Rifan Kalbuadi, yang sebelumnya sukses dengan karya-karya seperti Gala Bunga Matahari dan Semua Aku Dirayakan.

Aransemen yang minimalis ini sengaja dipilih untuk memberikan ruang bagi pendengar agar dapat lebih meresapi setiap lirik yang disampaikan.

Dalam proses penulisan lagu, Ashilla mengaku banyak belajar dari musisi Olivia Rodrigo.

"Aku belajar menulis lagu secara jujur dari Olivia Rodrigo. Aku merasa bahwa setiap lagu yang dia tulis, dia nggak malu untuk menunjukkan kekurangan yang dia punya. Lewat lagu ini, aku mencoba untuk melakukan hal yang sama," jelasnya.

Bagi Ashilla, lagu ini tidak dimaksudkan untuk mencari jawaban instan, melainkan sebagai sebuah proses untuk berhenti sejenak dan mengamati diri.

Ia berharap Hancur Dulu dapat menjadi pengingat bagi siapapun yang sedang berada di persimpangan hidup untuk berani menerima dan mengakui kekurangan diri sendiri.

Sebagai pengingat, Ashilla mengawali kariernya sebagai penyanyi cilik melalui ajang Idola Cilik pada 2008.

Ia kemudian dikenal publik luas saat bergabung dengan girlband Blink pada 2011 dan sempat membintangi sinetron Putih Abu-Abu.

Setelah memutuskan bersolo karier pada 2012, ia telah merilis berbagai karya, termasuk lagu Tentang Dia, hasil kolaborasi dengan Budi Doremi pada 2020. (Z-1)