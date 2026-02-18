Headline
Jelang Ramadan, Pemkot Tasikmalaya Bersama TNI dan Polri Bersihkan Sampah di Pasar Cikurubuk

Kristiadi
18/2/2026 18:08
Jelang Ramadan, Pemkot Tasikmalaya Bersama TNI dan Polri Bersihkan Sampah di Pasar Cikurubuk
Aksi bersih-bersih di sekitar Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya.(MI/KRISTIADI)

JELANG Ramadan, Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama TNI, Polri, Karang Taruna, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta masyarakat melakukan aksi bersih-bersih di kawasan Pasar Cikurubuk.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Gerakan Indonesia ASRI (aman, sehat, resik dan indah).

Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan mengatakan, jelang Ramadan aksi bersih-bersih dilakukan di Pasar Cikurubuk, salah satu pusat aktivitas ekonomi terbesar di wilayahnya. Aksi dilakukan untuk memastikan kawasan perdagangan ini tetap bersih, tertata dan nyaman bagi para pedagang maupun pengunjung.

"Membersihkan sampah yang dilakukan di wilayah Kota Tasikmalaya bukan sekadar agenda seremonial, tapi upaya membangun budaya hidup bersih mulai dari ruang publik strategis. Pasar merupakan wajah ekonomi kota. Jika pasar bersih, tertata dan sehat maka aktivitas ekonomi akan berjalan lebih nyaman," katanya, Rabu (18/2).

Dia menambahkan, pemerintah kota memiliki program Tasik Resik. Selain itu pihaknya juga mendukung Gerakan Indonesia ASRI.

"Ini merupakan  gerakan bersama seluruh masyarakat agar lingkungan tetap bersih. Gerakan bersihkan sampah di lingkungan juga upaya  menekan berbagai penyakit termasuk memberantas sarang nyamuk," tandas Viman.

Menurut dia, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menciptakan lingkungan lebih aman, sehat, dan indah.

"Pemerintah Kota Tasikmalaya akan terus menggencarkan program Tasik Resik yang berkelanjutan di berbagai titik strategis lain dengan semangat gotong royong. Kawasan Pasar Cikurubuk diharapkan tidak hanya menjadi pusat ekonomi, tetapi juga contoh ruang publik bersih, sehat, dan tertib bagi seluruh warga."

 



Editor : Sugeng
