Jelang Ramadan, Pemkot Tasikmalaya Bersama TNI dan Polri Bersihkan Sampah di Pasar Cikurubuk

JELANG Ramadan, Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama TNI, Polri, Karang Taruna, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta masyarakat melakukan aksi bersih-bersih di kawasan Pasar Cikurubuk.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Gerakan Indonesia ASRI (aman, sehat, resik dan indah).
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan mengatakan, jelang Ramadan aksi bersih-bersih dilakukan di Pasar Cikurubuk, salah satu pusat aktivitas ekonomi terbesar di wilayahnya. Aksi dilakukan untuk memastikan kawasan perdagangan ini tetap bersih, tertata dan nyaman bagi para pedagang maupun pengunjung.
"Membersihkan sampah yang dilakukan di wilayah Kota Tasikmalaya bukan sekadar agenda seremonial, tapi upaya membangun budaya hidup bersih mulai dari ruang publik strategis. Pasar merupakan wajah ekonomi kota. Jika pasar bersih, tertata dan sehat maka aktivitas ekonomi akan berjalan lebih nyaman," katanya, Rabu (18/2).
Dia menambahkan, pemerintah kota memiliki program Tasik Resik. Selain itu pihaknya juga mendukung Gerakan Indonesia ASRI.
"Ini merupakan gerakan bersama seluruh masyarakat agar lingkungan tetap bersih. Gerakan bersihkan sampah di lingkungan juga upaya menekan berbagai penyakit termasuk memberantas sarang nyamuk," tandas Viman.
Menurut dia, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menciptakan lingkungan lebih aman, sehat, dan indah.
"Pemerintah Kota Tasikmalaya akan terus menggencarkan program Tasik Resik yang berkelanjutan di berbagai titik strategis lain dengan semangat gotong royong. Kawasan Pasar Cikurubuk diharapkan tidak hanya menjadi pusat ekonomi, tetapi juga contoh ruang publik bersih, sehat, dan tertib bagi seluruh warga."
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
