Kinerja Kelistrikan PLN Jawa Barat pada 2025 Tumbuh Positif

Teknisi PLN Jawa Barat tengah melakukan pemeliharaan jaringan listrik.(ISTIMEWA)

DUNIA kelistrikan di Jawa Barat tumbuh baik selama 2025. Salah satunya ditorehkan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat.

Perusahaan mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025. Capaian ini ditandai dengan pertumbuhan penjualan tenaga listrik, peningkatan jumlah pelanggan, serta akselerasi pemanfaatan layanan digital.

Kinerja tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap layanan kelistrikan PLN di Jawa Barat juga terus naik.

Sepanjang 2025, penjualan tenaga listrik PLN UID Jawa Barat mencapai 63.503 GWh, tumbuh sekitar 3 persen year on year (YoY) dibandingkan tahun 2024 sebesar 61.637 GWh. Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan jumlah pelanggan yang mencapai 18.143.215 pelanggan, atau naik sekitar 3,3 persen YoY dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 17.563.127 pelanggan.

Total daya tersambung di wilayah kerja PLN UID Jawa Barat juga menunjukkan peningkatan. Pada 2025, daya tersambung tercatat sebesar 35.686 MVA, tumbuh sekitar 5,9 persen YoY dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 33.690 MVA. Peningkatan ini menjadi wujud kesiapan PLN dalam menjawab kebutuhan listrik masyarakat dan dunia usaha yang terus berkembang.

"Kinerja positif tersebut merupakan hasil dari penguatan sistem kelistrikan serta peningkatan kualitas layanan yang dilakukan secara berkelanjutan," ungkap General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo,.

Pertumbuhan ini, lanjut dia, menunjukkan bahwa listrik masih menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi di Jawa Barat. PLN UID Jawa Barat berkomitmen menjaga keandalan pasokan, memperkuat infrastruktur, dan meningkatkan kualitas layanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain pertumbuhan penjualan dan pelanggan, transformasi digital juga menjadi salah satu pendorong utama kinerja PLN UID Jawa Barat.



PLN Mobile



Sepanjang 2025, transaksi melalui aplikasi PLN Mobile tercatat mencapai 6.383.490 transaksi, meningkat signifikan sekitar 56 persen YoY dibandingkan tahun 2024 yang sebanyak 4.090.097 transaksi. Tren ini menunjukkan semakin tingginya adopsi layanan digital oleh pelanggan dalam mengakses layanan kelistrikan PLN.

"Ke depan PLN UID Jawa Barat akan terus mendorong inovasi dan digitalisasi sebagai bagian dari transformasi perusahaan," jelas Sugeng.

Pihaknya akan terus fokus pada penguatan layanan berbasis digital, peningkatan pengalaman pelanggan, serta keandalan sistem kelistrikan agar PLN semakin dekat, responsif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

PLN UID Jawa Barat berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan kelistrikan yang andal, efisien, dan berkelanjutan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di Jawa Barat.