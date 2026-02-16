Libur Tenang dan Aman, PLN Jawa Barat Ajak Masyarakat Jaga Keamanan Kelistrikan

PLN Jawa Barat mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan kelistrikan di masa liburan.(ISTIMEWA)

LIBUR panjang imlek tengah dijalani sebagian besar masyarakat. Agar suasana tetap nyaman dan bebas gangguan, PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat mengajak masyarakat untuk memperhatikan keamanan dan keandalan kelistrikan, terutama instalasi dan penggunaan peralatan listrik selama periode libur panjang.

General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, mengungkapkan bahwa PLN telah menyiagakan personel dan memastikan sistem kelistrikan dalam kondisi prima.

“Kami memastikan pasokan listrik di Jawa Barat tetap andal selama libur. Namun, keamanan instalasi listrik di rumah juga menjadi faktor penting. Dengan langkah sederhana dan bijak menggunakan listrik, masyarakat dapat menikmati liburan dengan lebih tenang dan aman” ujarnya.

Ada beberapa tips penting bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumah untuk mudik atau berlibur. Berikut beberapa langkah penting yang bisa dilakukan:

* Cabut peralatan elektronik yang tidak digunakan seperti televisi, dispenser, rice cooker, dan charger untuk mencegah risiko korsleting serta menghemat energi.

* Pastikan kompor listrik, oven, atau alat pemanas sudah dalam kondisi mati total.

* Periksa instalasi listrik rumah, terutama apabila ada kabel yang terkelupas atau stop kontak longgar agar tidak menimbulkan potensi bahaya saat rumah kosong.

* Pastikan token listrik (untuk pelanggan prabayar) masih mencukupi selama rumah ditinggalkan.

* Bayar tagihan listrik sebelum jatuh tempo (maksimal tanggal 20) bagi pelanggan pascabayar agar tidak terjadi pemutusan.

Pembelian token dan pembayaran tagihan listrik dapat dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile kapan saja dan dimana saja.



Sementara itu, bagi masyarakat yang merayakan Imlek di rumah dengan tambahan lampu hias dan dekorasi, penggunaan listrik juga perlu diperhatikan.

Dekorasi lampu sebaiknya menggunakan produk berstandar dan tidak dipasang secara berlebihan pada satu sumber listrik.

Hindari penggunaan colokan bertumpuk atau kabel sambungan yang tidak sesuai kapasitas daya karena dapat memicu panas berlebih.

Jika berencana mengadakan acara keluarga dengan kebutuhan listrik lebih besar, pelanggan dapat memanfaatkan layanan penerangan sementara (PESTA) melalui aplikasi PLN Mobile. Proses pengajuan mudah dan transparan tanpa harus datang ke kantor PLN.

Selain itu, di tengah potensi cuaca ekstrem, masyarakat diimbau untuk segera melapor apabila menemukan gangguan listrik atau potensi bahaya seperti genangan listrik yang tinggi didekat gardu PLN, dan tiang miring tertimpa pohon. Pelaporan dapat dilakukan melalui PLN Mobile atau Contact Center 123 yang tetap siaga 24 jam.

“Momentum Imlek adalah saat berbagi kebahagiaan dan harapan baru. PLN UID Jawa Barat berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Kami juga mengajak pelanggan untuk menggunakan listrik secara bijak dan memastikan instalasi rumah dalam kondisi aman,” tandas Sugeng.

Dengan langkah preventif sederhana dan dukungan layanan digital PLN, perayaan Imlek dapat berlangsung terang, aman, dan penuh kebahagiaan bersama orang-orang tercinta