Pemkab Garut Tingkatkan Kualitas Produk Olahan Susu di Cilawu

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMERINTAH Kabupaten Garut, Jawa Barat, berupaya meningkatkan kualitas produksi olahan susu sapi perah bersama PT Inagi Desa Sukamurni, di Desa Sukamurni, Kecamatan Cilawu.
Peternakan sapi perah menjadi sasaran awal untuk mengubah pola produksi dari sekadar menjual susu murni menjadi produk turunan yang lebih bernilai ekonomis.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin mengatakan, peternakan sapi perah di Kecamatan Cilawu menjadi lokasi awal dalam mengubah pola produksi olahan. Pengolahan yang dilakukan akan menggunakan cara yang lebih modern, higienis dan terukur serta memiliki standarisasi yang lebih bernilai secara ekonomis.
"Pola produksi olahan tidak gampang, tapi kita berharap dengan koordinasi, bantuan dari Inagi dan kolaborasi, memberikan alternatif pengolahan yang lebih modern, lebih higienis dan lebih terukur, sehingga produk ini bisa lebih diterima masyarakat luas," ujarnya, Jumat (13/2)
Dia menambahkan produksi olahan susu sapi menjadi titik balik kemajuan di sektor peternakan. Upaya dilakukan dari hulu hingga hilir supaya pemberdayaan peternak sapi lebih maju.
"Olahan susu sapi perah selama ini sebagai tulang punggung. Ada lebih dari 700 peternak yang menghasilkan lebih dari 3.500 liter per hari. Kami menargetkan agar kualitas produksi susu sapi perah di Kabupaten Garut lebih bernilai ekonomis dan dapat meningkatkan kesejahteraan," kata Abdusy.
Sementara itu, CEO Inagi, Farizqi Bayu memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas susu di Desa Sukamurni karena dinilai memenuhi standar untuk produk premium. Selain bahan baku melimpah dan berkualitas, dari susu membuka peluang Garut memiliki produk ikonik di pasar nasional maupun internasional.
"Tidak hanya yoghurt, tapi bisa susu steril atau keju. Kami berharap dari Kabupaten Garut bisa mempunyai keju signature yang dikenal di Indonesia maupun global," katanya.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
