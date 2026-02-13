Pemkab Garut Tingkatkan Kualitas Produk Olahan Susu di Cilawu

Lokasi pengolahan susu di Sukamurni, Cilawu, Kabupaten Garut.(MI/KRISTIADI)

PEMERINTAH Kabupaten Garut, Jawa Barat, berupaya meningkatkan kualitas produksi olahan susu sapi perah bersama PT Inagi Desa Sukamurni, di Desa Sukamurni, Kecamatan Cilawu.

Peternakan sapi perah menjadi sasaran awal untuk mengubah pola produksi dari sekadar menjual susu murni menjadi produk turunan yang lebih bernilai ekonomis.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin mengatakan, peternakan sapi perah di Kecamatan Cilawu menjadi lokasi awal dalam mengubah pola produksi olahan. Pengolahan yang dilakukan akan menggunakan cara yang lebih modern, higienis dan terukur serta memiliki standarisasi yang lebih bernilai secara ekonomis.

"Pola produksi olahan tidak gampang, tapi kita berharap dengan koordinasi, bantuan dari Inagi dan kolaborasi, memberikan alternatif pengolahan yang lebih modern, lebih higienis dan lebih terukur, sehingga produk ini bisa lebih diterima masyarakat luas," ujarnya, Jumat (13/2)

Dia menambahkan produksi olahan susu sapi menjadi titik balik kemajuan di sektor peternakan. Upaya dilakukan dari hulu hingga hilir supaya pemberdayaan peternak sapi lebih maju.

"Olahan susu sapi perah selama ini sebagai tulang punggung. Ada lebih dari 700 peternak yang menghasilkan lebih dari 3.500 liter per hari. Kami menargetkan agar kualitas produksi susu sapi perah di Kabupaten Garut lebih bernilai ekonomis dan dapat meningkatkan kesejahteraan," kata Abdusy.

Sementara itu, CEO Inagi, Farizqi Bayu memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas susu di Desa Sukamurni karena dinilai memenuhi standar untuk produk premium. Selain bahan baku melimpah dan berkualitas, dari susu membuka peluang Garut memiliki produk ikonik di pasar nasional maupun internasional.

"Tidak hanya yoghurt, tapi bisa susu steril atau keju. Kami berharap dari Kabupaten Garut bisa mempunyai keju signature yang dikenal di Indonesia maupun global," katanya.