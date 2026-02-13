Harga Bahan Pokok Meroket, Warga Diimbau tidak Panik dan Belanja Berlebihan

Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto (kanan) dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra (kiri) akan melakukan pengecekan harga bahan pokok penting jelang bulan Ramadan.(MI/Kristiadi )

JELANG Ramadan, harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di wilayah Tasikmalaya merangkak naik. Di antaranya cabai merah, telur, beras, bawang putih, daging ayam dan daging sapi. Kenaikan harga komoditas tersebut berbeda dibandingkan tahun lalu. Diduga kenaikan harga dipicu beroperasinya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masif di Tasikmalaya.

Wiwin, 36, warga Kecamatan Tamansari, mengatakan harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional sekarang ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan terjadi pada cabai merah, telur, bawang merah, bawang putih, daging ayam, dan beras premium. Kenaikan tersebut lantaran banyak warga membeli berbagai kebutuhan, terutama sebagai pasokan jelang bulan Ramadan.

"Jelang Ramadan harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional di Tasikmalaya merangkak naik terjadi pada telur Rp30 ribu/kg, bawang merah Rp36 ribu/kg, cabai merah besar Rp83 ribu/kg, daging ayam Rp42 ribu/kg. Kebutuhan lain berupa beras kualitas premium dijual Rp14 ribu, Rp15 ribu hingga Rp 17 ribu/kg. Dengan adanya kenaikan ini seharusnya anggota DPRD melakukan upaya pengawasan," katanya, Kamis (12/2).

Patroli Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan

Sementara itu, Kapolres Tasikmalaya Kota AKB Andi Purwanto mengatakan, jelang Ramadan, jajaran akan melakukan patroli sesuai dengan instruksi dari Kapolda Jabar untuk mengecek kebutuhan bahan pokok penting di pasar tradisional.

Karena, kebutuhan pangan sangat utama bagi masyarakat sehingga perlu dipastikan agar tidak ada kelangkaan maupun kenaikan harga yang signifikan.

"Anggota akan melakukan patroli dengan mengecek bahan pokok penting, terutama mengantisipasi penimbunan, kelangkaan, dan kenaikan. Namun, memang sekarang ini jelang bulan Ramadan untuk kebutuhan pokok masih tetap aman," katanya.

Pasokan Aman

Wakil Wali Kota Tasikmalaya Raden Diky Candranegara mengatakan, jelang bulan Ramadan tahun ini berbeda dibandingkan tahun lalu lantaran kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional merangkak naik karena adanya program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah.

Namun, pemerintah daerah memastikan stok kebutuhan pokok masih aman hingga bulan Ramadan tiba.

"Untuk sekarang memang ada beberapa kebutuhan pokok penting merangkak naik mulai beras premium, cabai merah, telur, daging ayam, daging sapi, bawang putih, dan sayuran. Kebutuhan beras sekarang ini masih aman, tapi memang bahan pokok di pasaran sebagian masuk pada program MBG seperti telur, daging ayam tempe, tahu, kami meminta masyarakat jangan panic buying hingga berlebihan berbelanja," pungkasnya. (AD/E-4)