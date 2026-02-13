Harga Bahan Pokok Meroket, Warga Diimbau tidak Panik dan Belanja Berlebihan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
JELANG Ramadan, harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di wilayah Tasikmalaya merangkak naik. Di antaranya cabai merah, telur, beras, bawang putih, daging ayam dan daging sapi. Kenaikan harga komoditas tersebut berbeda dibandingkan tahun lalu. Diduga kenaikan harga dipicu beroperasinya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masif di Tasikmalaya.
Wiwin, 36, warga Kecamatan Tamansari, mengatakan harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional sekarang ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan terjadi pada cabai merah, telur, bawang merah, bawang putih, daging ayam, dan beras premium. Kenaikan tersebut lantaran banyak warga membeli berbagai kebutuhan, terutama sebagai pasokan jelang bulan Ramadan.
"Jelang Ramadan harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional di Tasikmalaya merangkak naik terjadi pada telur Rp30 ribu/kg, bawang merah Rp36 ribu/kg, cabai merah besar Rp83 ribu/kg, daging ayam Rp42 ribu/kg. Kebutuhan lain berupa beras kualitas premium dijual Rp14 ribu, Rp15 ribu hingga Rp 17 ribu/kg. Dengan adanya kenaikan ini seharusnya anggota DPRD melakukan upaya pengawasan," katanya, Kamis (12/2).
Sementara itu, Kapolres Tasikmalaya Kota AKB Andi Purwanto mengatakan, jelang Ramadan, jajaran akan melakukan patroli sesuai dengan instruksi dari Kapolda Jabar untuk mengecek kebutuhan bahan pokok penting di pasar tradisional.
Karena, kebutuhan pangan sangat utama bagi masyarakat sehingga perlu dipastikan agar tidak ada kelangkaan maupun kenaikan harga yang signifikan.
"Anggota akan melakukan patroli dengan mengecek bahan pokok penting, terutama mengantisipasi penimbunan, kelangkaan, dan kenaikan. Namun, memang sekarang ini jelang bulan Ramadan untuk kebutuhan pokok masih tetap aman," katanya.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya Raden Diky Candranegara mengatakan, jelang bulan Ramadan tahun ini berbeda dibandingkan tahun lalu lantaran kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional merangkak naik karena adanya program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah.
Namun, pemerintah daerah memastikan stok kebutuhan pokok masih aman hingga bulan Ramadan tiba.
"Untuk sekarang memang ada beberapa kebutuhan pokok penting merangkak naik mulai beras premium, cabai merah, telur, daging ayam, daging sapi, bawang putih, dan sayuran. Kebutuhan beras sekarang ini masih aman, tapi memang bahan pokok di pasaran sebagian masuk pada program MBG seperti telur, daging ayam tempe, tahu, kami meminta masyarakat jangan panic buying hingga berlebihan berbelanja," pungkasnya. (AD/E-4)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
