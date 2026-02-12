Art Deco Hotel Bandung Hadirkan Iftar Bertema Middle Eastern Flavors Meet the Skyline

Headline
MENYAMBUT bulan suci Ramadan, Art Deco Hotel Bandung menghadirkan program berbuka puasa spesial bertema “Middle Eastern Flavors Meet the Skyline”. Lokasinya berada di rooftop restoran The Dining Room.
Program ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman iftar yang memadukan kekayaan cita rasa khas Timur Tengah dengan panorama skyline Kota Bandung.
The Dining Room yang berada di area rooftop menawarkan suasana berbuka puasa yang elegan dan eksklusif.
Para tamu dapat menikmati beragam sajian khas Timur Tengah yang disiapkan secara khusus oleh tim kuliner Art Deco Hotel Bandung, sambil menikmati keindagan pemandangan kota Bandung dari
ketinggian yang memberikan pengalaman bersantap berbeda.
Paket iftar ini ditawarkan dengan harga Rp268.000 nett per orang.
Selain kualitas hidangan yang terjaga, program ini juga dirancang untuk memberikan kenyamanan serta pengalaman bersantap yang berkesan
bagi para tamu.
Sebagai bentuk apresiasi, Art Deco Hotel Bandung menghadirkan sejumlah penawaran promosi, di antaranya Early Bird Promo Buy 3 Get 1 Free yang berlaku untuk pemesanan hingga 18 Februari 2026, serta reguler Promo Buy 4 Get 1 Free yang berlaku selama periode Ramadan.
Melalui program iftar ini, Art Deco Hotel Bandung berharap dapat menjadi pilihan utama masyarakat dalam merayakan momen berbuka puasa bersama keluarga, kerabat, maupun rekan bisnis, dalam suasana yang eksklusif, nyaman, dan penuh makna.
“Pemilihan tema Middle Eastern dilatar belakangi oleh keterkaitan kuat antara budaya kuliner Timur Tengah dengan tradisi Ramadan. Hidangan khas kawasan tersebut dikenal memiliki karakter rasa yang
kaya, penggunaan rempah-rempah autentik, serta filosofi berbagi yang sejalan dengan makna berbuka puasa," papar Mitta Fitriandhani, Director of Sales Art Deco Hotel Bandung
Melalui tema ini, lanjut dia, Art Deco Hotel Bandung ingin menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang tidak hanya berfokus pada hidangan, tetapi juga pada nilai budaya dan atmosfer Ramadan yang autentik.
