Kompak Hindari Makanan Berat, Intip Kebiasaan Buka Puasa ala Syifa Hadju dan El Rumi

PASANGAN kekasih Syifa Hadju dan El Rumi menunjukkan kekompakan mereka dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dalam acara bertajuk Cerita Ramadan Masa Kini, yang digelar di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (11/2), keduanya membagikan kebiasaan unik terkait menu berbuka puasa.

Meski memiliki latar belakang profesi yang berbeda, Syifa dan El ternyata memiliki satu kesamaan prinsip: pantang menyantap makanan berat sesaat setelah azan Maghrib berkumandang.

Keduanya sepakat bahwa perut memerlukan transisi sebelum menerima asupan dalam porsi besar.

Strategi Syifa Hadju: Gorengan dan Prioritas Sahur

Bagi Syifa Hadju, membatalkan puasa adalah tentang kenyamanan pencernaan. Aktris berbakat ini mengaku lebih memilih kudapan ringan atau camilan sebagai menu pembuka.

Pilihan favoritnya jatuh pada makanan gorengan, yang menurutnya efektif untuk mengganjal perut tanpa memberikan efek kaget pada sistem pencernaan.

Syifa menjelaskan bahwa dirinya memang tidak terbiasa langsung makan besar pada malam hari. Pola makannya justru lebih difokuskan pada saat sebelum fajar atau waktu sahur.

"Kalau aku tipe yang biasanya makan cemal-cemil saja. Aku jarang makan berat (saat berbuka)," ujar Syifa di sela-sela acara tersebut.

El Rumi: Setia pada Segarnya Es Buah

Senada dengan sang kekasih, El Rumi juga sangat menjaga ritme makan saat berbuka. Putra kedua musisi Ahmad Dhani ini merasa sistem pencernaannya memerlukan waktu adaptasi yang cukup setelah berpuasa seharian penuh.

Menghindari makanan berat secara langsung dianggapnya sebagai cara terbaik untuk menjaga kebugaran tubuh selama Ramadan.

Jika Syifa memilih gorengan, El memiliki menu wajib yang tidak boleh absen di meja makan, yakni es buah.

Kesegaran buah dan rasa manis menjadi faktor utama mengapa ia sangat menggemari menu tersebut.

"Aku tim es buah. Yang manis dan buah, itu aku selalu tim es buah," kata El Rumi mantap saat menjelaskan pilihan menu favoritnya.

Respons Mengenai Hubungan

Selain berbagi tips dan kebiasaan selama bulan puasa, kehadiran pasangan ini tentu tak luput dari perhatian mengenai kelanjutan hubungan asmara mereka.

Mengingat chemistry keduanya yang semakin kuat, publik mulai bertanya-tanya mengenai rencana mereka untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius atau pernikahan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, El Rumi memilih untuk memberikan jawaban singkat dan diplomatis. Ia tidak memberikan rincian rencana masa depan, melainkan hanya meminta dukungan positif dari publik.

"Doain saja, ya, doain saja," ucap El sembari menutup pembicaraan.

Melalui kebiasaan sederhana ini, Syifa Hadju dan El Rumi memperlihatkan bahwa esensi berbuka puasa bukan hanya soal memuaskan rasa lapar, melainkan juga tentang mendengarkan kebutuhan tubuh agar tetap sehat dalam menjalankan ibadah. (Ant/Z-1)