Syifa Hadju belum Mau Pakai Busana Seragaman dengan El Rumi di Momen Idul Fitri

MESKI sudah bertunangan pada Januari lalu, pasangan selebritas Syifa Hadju dan El Rumi tampaknya belum ada keinginan untuk mengenakan busana yang sama di momen Lebaran tahun ini. Hal itu diungkap langsung oleh Syifa kepada awak media.
”Kalau jujur, rencana baju lebaran aku belum kepikiran ya, karena balik lagi, saat ini lagi sibuk. Jadi belum kepikiran mau baju lebaran seperti apa. Tapi tentunya sih (Lebaran tahun ini) belum kembaran ya sama El,” kata Syifa dalam konferensi pers Shopee Big Ramadan Sale, di Jakarta, Rabu (11/2).
Dijelaskan Syifa, alasan belum mau mengenakan busana seragam dengan El dikarenakan saat ini status mereka yang belum sah sebagai suami Istri.
Syifa pun mengaku untuk Lebaran tahun ini akan seragaman busana dengan keluarganya.
”Pokoknya selama belum sah, jangan kembar-kembaran dulu biar entar pas lebaran bareng beneran lebih spesial berasa kembarannya gitu. Jadi mumpung lebarannya kali ini masih sama keluarga di rumah, aku kembarannya masih sama Ibu, Ayah, adik aku, sama oma aku,” jelas Syifa.
Setelah bertunangan pada Januari lalu, sejauh ini belum diketahui pasti kapan dua sejoli itu akan melangsungkan pernikahan.
Beredar kabar kalau keduanya akan melangsungkan pernikahan setelah Idul Fitri 2026, kendati belum mengungkap tanggal pasti, namun Syifa memastikan persiapan pernikahan sejauh ini berjalan dengan baik. (Z-1)
