Dukungan Ulama Perkuat Diplomasi

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.

Rahasia Perut Nyaman saat Berbuka ala Syifa Hadju dan El Rumi

Nike Amelia Sari
11/2/2026 20:43
Pasangan selebritas Syifa Hadju dan El Rumi.(Instagram)

PASANGAN selebritas Syifa Hadju dan El Rumi kompak soal cara berbuka puasa di bulan Ramadan. Keduanya sama-sama memilih tidak langsung makan berat saat azan magrib, demi menjaga perut tetap nyaman setelah seharian kosong.

Syifa mengaku lebih nyaman membuka puasa dengan kudapan ringan. Ia bahkan memilih gorengan sebagai menu pembuka agar perut tidak “kaget”. Sebaliknya, Syifa justru lebih memprioritaskan makan berat saat sahur.

“Kalau aku tipe yang biasanya makan cemal-cemil saja. Aku jarang makan berat (saat berbuka),” ujar Syifa di acara Cerita Ramadhan Masa Kini di Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (11/2), seperti dikutip dari Antara.

Baca juga : Syifa Hadju dan El Rumi Mulai Berpacaran sejak Kapan? Ini Fakta Lengkap Hubungan Mereka

El Rumi pun punya prinsip serupa. Putra kedua musisi Ahmad Dhani ini merasa sistem pencernaannya butuh waktu transisi setelah berjam-jam tanpa asupan.

Untuk berbuka, El mengandalkan minuman manis yang segar. Pilihannya jatuh pada es buah (sup buah).

“Aku tim es buah. Yang manis dan buah, itu aku selalu tim es buah,” kata El Rumi. (Z-10)



Editor : Gana Buana
