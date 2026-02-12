Nikmati Taste of Ramadhan dalam Rasa, Cerita dan Kebersamaan Merayakan Buka Bersama di Hotel GranDhika Pemuda Semarang yang Berhadiahkan Emas!

Ilustrasi(Dok Hotel GranDhika Pemuda Semarang)

MENYAMBUT bulan Ramadan 1447 H dengan penuh kebahagiaan, keikhlasan dan kedamaian adalah kebanggaan bagi setiap insan. Berbuka puasa menjadi waktu yang ditunggu tidak hanya sekedar menyantap makanan namun berbagi kebersamaan dengan keluarga dan orang terkasih juga menjadi momen yang layak untuk dinantikan.

Ramadan di Hotel dengan konsep private table maupun menikmati keseruan dengan rekan dan keluarga diiringi music Live yang menambah keceriaan sekaligus mengabadikan momen bisa menjadi pilihan. Hotel GranDhika Pemuda Semarang mengusung konsep dalam tema Rasa, Cerita dan Kebersamaan dengan tujuan untuk menikmati hidangan yang lezat dengan penuh kebersamaan dan keceriaan akan menjadi suatu momen hangat yang tak terlupakan. Dalam segi rasa tidak hanya menghadirkan masakan khas Nusantara, namun juga masakan timur tengah, Asian dan Western yang lengkap.

Baca juga : Kompak Hindari Makanan Berat, Intip Kebiasaan Buka Puasa ala Syifa Hadju dan El Rumi

“Tahun ini yang membedakan menu Iftar berbeda dengan tahun sebelumnya ada Live Station kami yang tambah beragam, akan menyajikan masakan beef setiap harinya, dan masih banyak lagi” imbuh Chef Teguh Firmanto selaku Chef dan Beverage Manager Hotel GranDhika Pemuda Semarang.

Menu yang menarik lainnya adalah Ikan dan Ayam Timbungan, menjadi hidangan otentik karena dimasak dengan Bambu yang menambah citarasa dan aroma masakan. Tak hanya itu Anda pun bisa menikmati menu Iftar dengan bonus hadiah emas bagi yang beruntung. Hotel GranDhika Pemuda Semarang akan mengundi Emas setiap minggunya, sehingga peluang bagi tamu menjadi lebih banyak untuk memenangkan hadiah.

Chef Teguh menambahkan bahwa bagi Anda yang ingin memiliki kesempatan memenangkan undian datanglah di minggu pertama Puasa, karena Iftar pada pertengahan menuju akhir biasanya cukup padat. Clue dari Chef tersebut tentu menambah semangat bagi Anda untuk segera reservasi bukan?

Baca juga : 40+ Menu Nusantara & Signature Sate Warnai Kampoeng Ramadhan Iftar All You Can Eat IDR 150.000 Nett/Pax di Tamarin Hotel Jakarta

Tunggu apalagi memenangkan hadiah yang worth it sekaligus menjadi nilai investasi adalah penawaran yang sangat menggiurkan, Anda cukup melakukan reservasi Iftar Per pax seharga Rp150.000 dan sebelum puasa dimulai, akan ada promo harga early bird yang lebih menarik yakni hanya Rp125.000 per pax. Anda juga bisa mengintip hidangan apa saja yang akan dihadirkan pada Iftar Hotel GranDhika Pemuda Semarang dengan mengakses laman Instagram @grandhikapemudasemarang.

Untuk Informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi nomor reservasi WhatsApp official di 62 811-2850-1712 atau Telp. (024) 2920 – 7788 dan jangan lupa follow Instagram @grandhikapemudasemarang untuk mengetahui update promo lainnya. (H-2)

