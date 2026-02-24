Harga Berbagai Komoditas Bahan Pokok Berangsur Turun di Cianjur

Harga berbagai komoditas pangan di Kabupaten Cianjur mulai cenderung turun memasuki hari keenam puasa.(MI/BENNY BASTIANDY)

HARGA sejumlah komoditas pangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mulai berangsur turun lebih kurang sepekan sejak memasuki Ramadan. Kondisi itu dimungkinkan karena mulai berkurangnya permintaan masyarakat.

Sekretaris Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagin) Kabupaten Cianjur, Wahyu Ginanjar, mengatakan fluktuasi harga berbagai komoditas pangan merupakan hal yang lumrah. Pasalnya, kondisi harga dipengaruhi faktor pasokan dan permintaan.

"Enam hari sejak Ramadan, hasil pantauan petugas kami di lapangan, harga rata-rata komoditas kebutuhan pangan masyarakat cenderung mulai turun," ujarnya, Selasa (24/2).

Hasil pendataan pada Selasa (24/2), harga rata-rata cabai merah besar yang semula Rp55.200 per kg, turun jadi Rp49.700 per kg. Kemudian harga cabai rawit merah yang awalnya rata-rata di kisaran Rp86 ribu per kg, kinj turun jadi Rp77.600 per kg.

Komoditas lain yang harganya turun yaknj daging ayam. Awalnya rata-rata di kisaran Rp42.200 per kg, kini harganya turun jadi Rp41.600 per kg. Pun halnya dengan daging sapi, yang semula rata-rata di kisaran Rp141 ribu, kini turun jadi Rp140 ribu per kg.

Namun, kata Wahyu, masih terdapat pula beberapa di antara komoditas yang harganya terpantau naik. Antara lain bawang putih jenis honan yang semula rata-rata di kisaran Rp36.600 per kg, naik jadi Rp37.600 per kg.

Demikian pula bawang putih jenis kating yang semula rata-rata di kisaran Rp43.500 per kg, kini naik jadi Rp44.750.

"Kami terus memantau perkembangan harga di lapangan, terutama di lima pasar rakyat di Kabupaten Cianjur," tandasnya.