Harga Berbagai Komoditas Bahan Pokok Berangsur Turun di Cianjur

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
HARGA sejumlah komoditas pangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mulai berangsur turun lebih kurang sepekan sejak memasuki Ramadan. Kondisi itu dimungkinkan karena mulai berkurangnya permintaan masyarakat.
Sekretaris Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagin) Kabupaten Cianjur, Wahyu Ginanjar, mengatakan fluktuasi harga berbagai komoditas pangan merupakan hal yang lumrah. Pasalnya, kondisi harga dipengaruhi faktor pasokan dan permintaan.
"Enam hari sejak Ramadan, hasil pantauan petugas kami di lapangan, harga rata-rata komoditas kebutuhan pangan masyarakat cenderung mulai turun," ujarnya, Selasa (24/2).
Hasil pendataan pada Selasa (24/2), harga rata-rata cabai merah besar yang semula Rp55.200 per kg, turun jadi Rp49.700 per kg. Kemudian harga cabai rawit merah yang awalnya rata-rata di kisaran Rp86 ribu per kg, kinj turun jadi Rp77.600 per kg.
Komoditas lain yang harganya turun yaknj daging ayam. Awalnya rata-rata di kisaran Rp42.200 per kg, kini harganya turun jadi Rp41.600 per kg. Pun halnya dengan daging sapi, yang semula rata-rata di kisaran Rp141 ribu, kini turun jadi Rp140 ribu per kg.
Namun, kata Wahyu, masih terdapat pula beberapa di antara komoditas yang harganya terpantau naik. Antara lain bawang putih jenis honan yang semula rata-rata di kisaran Rp36.600 per kg, naik jadi Rp37.600 per kg.
Demikian pula bawang putih jenis kating yang semula rata-rata di kisaran Rp43.500 per kg, kini naik jadi Rp44.750.
"Kami terus memantau perkembangan harga di lapangan, terutama di lima pasar rakyat di Kabupaten Cianjur," tandasnya.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
