Pemkab Bandung Mutasi Kepala Dinas dan Dirut RSUD

Bupati Bandung Dadang Supriatna melakukan mutasi dan rotasi sejumlah pejabat(MI/BAYU ANGGORO)

BUPATI Bandung Dadang Supriatna merotasi tujuh pejabat tinggi pratama pada Jumat (20/2). Mereka adalah Dicky Anugrah yang dilantik sebagai kepala dinas pemuda dan olahraga (dispora), dari sebelumnya menjabat kepala dinas perdagangan dan perindustrian (disdagin).

Kedua, Mochamad Usman menjabat asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat menggantikan Erwin Rinaldi. Sementara Erwin Rinaldi menjadi asisten ekonomi dan pembangunan menggantikan Nina setiana, yang memasuki purna tugas.

Selanjutnya yaitu Muhamad Hairun menjadi asisten administrasi umum dari awalnya kepala DP2KBP3A. Sedangkan kepala DP2KBP3A yang ditinggalkan Hairun diisi Mulja Munadjat yang sebelumnya menjabat Direktur Utama RSUD Cicalengka.

Selain itu, Direktur Utama RSUD Cicalengka diisi oleh Yani Sumpena Muchtar, yang sebelumnya merupakan Direktur Utama RSUD Otista Soreang. Kemudian dirut RSUD Otista diisi oleh Yuli Irnawaty Mosjasari yang sebelumnya menjabat kepala dinas kesehatan.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan pergeseran ini diharapkan lebih memaksimalkan kinerja aparatur pemerintahan di bawah pimpinannya tersebut. Penyegaran organisasi harus berdampak terhadap birokrasi Kabupaten Bandung yang terus adaptif terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan zaman yang bergerak begitu cepat.

"Saya ucapkan selamat bekerja kepada para pejabat yang dilantik. Buktikan kemampuan saudara dengan menunjukkan integritas, profesionalisme, loyalitas, dedikasi, kerja sama, dan komitmen tinggi dalam mencapai prestasi kerja yang lebih baik di masa mendatang," katanya.

Tiga prinsip utama

Dia menegaskan pihaknya berpegang pada tiga prinsip utama dalam menjalankan proses rotasi maupun promosi jabatan tersebut yakni kompetensi, integritas, dan administrasi.

Menurutnya, momentum pelantikan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat barisan, mempercepat langkah, dan memastikan seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu irama menuju visi terwujudnya Kabupaten Bandung yang lebih 'Bedas, maju dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas'.

Bagi Dadang, pelantikan ini cukup spesial karena bertepatan dengan satu tahun kepemimpinannya bersama wakil Bupati Ali Syakieb dalam periode 2025-2030.

"Ke depan tantangan akan semakin berat. Saya minta jalankan kepercayaan dengan penuh tanggung jawab. Karena jabatan adalah amanah. Tanggung jawabnya bukan hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada Allah SWT," tegasnya.