Dinas Perhubungan Bekasi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Pascarelokasi Pasar Tumpah di Cikarang

Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar pasar di Cikarang.(MI/ANTON KUSTEDJA)

DINAS Perhubungan Kabupaten Bekasi menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengoptimalkan fungsi jalan setelah relokasi pasar tumpah di Jalan Kapten Sumantri, Cikarang Utara, atau di depan Sentra Grosir Cikarang (SGC).

Upaya ini mencakup manajemen rekayasa lalu lintas (lalin), perbaikan penerangan jalan umum (PJU), hingga penataan sarana parkir bagi pengunjung.

Plt Kepala Dishub Kabupaten Bekasi Agus Budiono mengatakan, relokasi pedagang diharapkan dapat mengembalikan fungsi badan jalan secara optimal serta meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut.

"Lintas perhubungan nanti tugasnya ada tiga, pertama manajemen rekayasa lalu lintas, khususnya di Jalan Kapten Sumantri yang direlokasi. Harapannya dengan relokasi ini, fungsi badan jalan bisa dioptimalkan dan kami akan lakukan rekayasa lalu lintas," ujar Agus, Rabu (18/2).

Ia menambahkan, Dishub saat ini telah melakukan pemasangan pembatas jalan dan akan merapikan kembali penataan di sekitar lokasi relokasi. Pihaknya juga fokus pada perbaikan PJU yang sebelumnya mengalami kerusakan.

"Kami sudah melakukan perbaikan penerangan jalan, namun ada beberapa yang memang membutuhkan penggantian suku cadang. Saat ini proses pengadaan suku cadang sedang berjalan untuk pemeliharaan," tambahnya.

Dishub juga akan melakukan penataan parkir bagi pengunjung pasar tumpah. Untuk sementara, area parkir memanfaatkan satu lajur jalan, namun ke depan akan diarahkan ke area trotoar dengan tetap mempertahankan fungsi pejalan kaki.

"Ke depan parkir akan kami naikkan ke trotoar, tapi tetap memberikan ruang bagi pejalan kaki. Ini bagian dari dukungan fasilitas bagi pengunjung pasar," papar Agus.

Terkait skema operasional, dia berharap aktivitas pasar dapat selesai sebelum jam sibuk pagi hari sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas.

"Harapan kami jam tujuh pagi sudah dirapikan, sehingga fungsi badan jalan bisa kembali optimal," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menekankan penataan wajah Cikarang, khususnya di koridor Jalan Kapten Sumantri.

Koordinasi perangkat daerah

Koordinasi lintas perangkat daerah juga terus dilakukan, termasuk dengan Dinas Bina Marga untuk penataan fisik jalan.

"Kami sudah koordinasi dengan dinas teknis lainnya. Bina Marga fokus ke penataan fisik jalan, sementara kami melakukan manajemen teknis lalu lintas," pungkasnya.

Dengan relokasi pedagang pasar tumpah, Dishub berharap dua lajur jalan yang sebelumnya terhambat aktivitas perdagangan dapat kembali difungsikan secara maksimal demi kelancaran mobilitas masyarakat.