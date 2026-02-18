Hadapi Arus Mudik Lebaran, Pemkot Sukabumi Bakal Perbaiki 10 Titik Ruas Jalan

Kepala DPUTR Kota Sukabumi, Sony Hermanto.(MI/BENNY BASTIANDY)

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Sukabumi, Jawa Barat, segera memperbaiki ruas-ruas jalan yang kondisinya rusak. Terutama menghadapi arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi, Sony Hermanto, mengatakan tahun ini setidaknya ada 10 titik ruas jalan yang direncanakan diperbaiki. Beberapa di antaranya jadi prioritas karena merupakan akses vital.

"Ini juga bagian dari menghadapi arus mudik Lebaran nanti. Kita lakukan pemeliharaan di 10 titik ruas jalan. Di antaranya di ruas Jalan Ciaul Pasir, Merbabu, Cicadas, dan Subangjaya," ujarnya, Rabu (18/2).

Dia menyatakan kondisi anggaran jadi kendala bagi DPUTR melaksanakan kegiatan pemeliharaan maupun peningkatan jalan. Namun pihaknya tengah mengupayakan anggaran tambahan yang saat ini tengah berproses.

"Sepertinya daerah lain juga sama. Kami sedang menunggu juga anggaran karena dampak dari menurunnya TKD (transfer keuangan pusat ke daerah. Sedang berproses penginputan anggaran tambahan," ungkapnya.

Dia menuturkan, dari beberapa ruas jalan yang akan diperbaiki tahun ini, rencananya akan diintervensi Pemprov Jawa Barat. Satu di antaranya ruas Jalan Merbabu di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunungpuyuh.

"Awalnya ruas Jalan Merbabu akan diintervensi Pemprov Jabar. Tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Karena itu, ruas Jalan Merbabu kami tangani yang bersifat sementara," tambah Sony.

Pemkot Sukabumi tengah memutar otak agar pendapatan asli daerah (PAD) bisa meningkat signifikan. Dengan meningkatnya PAD, maka pemerintah daerah setempat tak akan terlalu bergantung terhadap kucuran anggaran dari pemerintah pusat.

Penerimaan dari PAD salah satunya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan. "Pak wali kota sedang gencar mengoptimalkan PAD. Tahun lalu ada progres peningkatannya. Tahun ini pun diharapkan bisa ada peningkatan. Harapannya tentu saja nanti kita tak terlalu bergantung kepada transfer dari pusat ke daerah," tegasnya.

Kemantapan jalan

Tingkat kemantapan jalan di Kota Sukabumi mencapai 86,67%. Sony menyebut, tingkat kemantapan jalan cenderung menurun dibanding sebelumnya.

"Jadi, berbicara kemantapan jalan ini dinamis. Kondisi cuaca sangat memengaruhi kualitas tingkat kemantapan jalan. Seperti kita ketahui, kurun beberapa bulan terakhir, intensitas curah hujan sangat tinggi. Ini berpengaruh terhadap tingkat kemantapan jalan. Mungkin tak hanya di Kota Sukabumi, di daerah lain pun kondisinya pasti sama," tandasnya.