Jelang Ramadan, Itqan Peduli Gelar Senam Berkah Bareng TP PKK Kota Bandung

BERAGAM kegiatan digelar masyarakat menjelang bulan Ramadan. Salah satunya digelar Itqan Peduli di Kota Bandung.
Ratusan ibu-ibu PKK berkumpul di Cikurai Street Food. Dengan semangat, mereka mengikuti Senam Berkah yang digelar Itqan Peduli bersama TP PKK Kota Bandung, menyambut datangnya Ramadan.
''Supaya tetap fit di bulan Ramadan, kami menggelar lebih dahulu Senam Berkah ini, senam yang Insya Allah mendatangkan banyak keberkahan,'' ungkap Direktur Operasional Itqan Peduli, Edwin Gafitra Setiawan.
Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi di kalangan kader PKK Kota Bandung. Selain itu, peserta senam juga mendapatkan layanan cek kesehatan gratis yang difasilitasi oleh BAZNAS Jawa Barat, serta cek kesehatan ibu gratis yang diselenggarakan oleh Rumah Bersalin Cuma-Cuma.
''Kami hadirkan Layanan ini sebagai bagian penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan, khususnya bagi para ibu menjelang Ramadan,'' tambah Edwin.
Selain senam bersama, para peserta juga terlihat menikmati beragam produk unggulan UMKM dari berbagai kecamatan di Kota Bandung. Keikutsertaan UMKM ini menjadi upaya mendorong pemberdayaan ekonomi lokal sekaligus memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar mereka di tengah kegiatan masyarakat.
Selain itu, Itqan Peduli juga menghadirkan program sembako murah yang disambut antusias oleh para peserta.
''Kami harapkan, sembako murah ini bisa membantu meringankan kebutuhan rumah tangga, sekaligus mendukung persiapan menyambut bulan suci Ramadan dengan lebih tenang,'' tambah Edwin.
Kemeriahan acara semakin lengkap dengan pembagian doorprize bagi peserta, dengan kategori Juara 1 hingga 3 serta Harapan 1 hingga 3. Tak hanya itu, Itqan Peduli pun menerima penyaluran donasi Peduli Cisarua dari TP PKK Kota Bandung sebesar Rp120.115.000.
Rangkaian kegiatan Senam Berkah ini diharapkan mampu menghadirkan semangat positif, memperkuat kebersamaan, serta menebarkan senyum kebaikan dalam menyambut bulan suci Ramadan.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
