Jelang Ramadan, Itqan Peduli Gelar Senam Berkah Bareng TP PKK Kota Bandung

Sejumlah ibu dan perempuan mengikuti Senam Berkah yang digelar Itqan Peduli menjelang Ramadan(ISTIMEWA)

BERAGAM kegiatan digelar masyarakat menjelang bulan Ramadan. Salah satunya digelar Itqan Peduli di Kota Bandung.

Ratusan ibu-ibu PKK berkumpul di Cikurai Street Food. Dengan semangat, mereka mengikuti Senam Berkah yang digelar Itqan Peduli bersama TP PKK Kota Bandung, menyambut datangnya Ramadan.

''Supaya tetap fit di bulan Ramadan, kami menggelar lebih dahulu Senam Berkah ini, senam yang Insya Allah mendatangkan banyak keberkahan,'' ungkap Direktur Operasional Itqan Peduli, Edwin Gafitra Setiawan.

Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi di kalangan kader PKK Kota Bandung. Selain itu, peserta senam juga mendapatkan layanan cek kesehatan gratis yang difasilitasi oleh BAZNAS Jawa Barat, serta cek kesehatan ibu gratis yang diselenggarakan oleh Rumah Bersalin Cuma-Cuma.

''Kami hadirkan Layanan ini sebagai bagian penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan, khususnya bagi para ibu menjelang Ramadan,'' tambah Edwin.

Selain senam bersama, para peserta juga terlihat menikmati beragam produk unggulan UMKM dari berbagai kecamatan di Kota Bandung. Keikutsertaan UMKM ini menjadi upaya mendorong pemberdayaan ekonomi lokal sekaligus memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar mereka di tengah kegiatan masyarakat.

Selain itu, Itqan Peduli juga menghadirkan program sembako murah yang disambut antusias oleh para peserta.

''Kami harapkan, sembako murah ini bisa membantu meringankan kebutuhan rumah tangga, sekaligus mendukung persiapan menyambut bulan suci Ramadan dengan lebih tenang,'' tambah Edwin.

Kemeriahan acara semakin lengkap dengan pembagian doorprize bagi peserta, dengan kategori Juara 1 hingga 3 serta Harapan 1 hingga 3. Tak hanya itu, Itqan Peduli pun menerima penyaluran donasi Peduli Cisarua dari TP PKK Kota Bandung sebesar Rp120.115.000.

Rangkaian kegiatan Senam Berkah ini diharapkan mampu menghadirkan semangat positif, memperkuat kebersamaan, serta menebarkan senyum kebaikan dalam menyambut bulan suci Ramadan.