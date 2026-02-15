Irfan Hakim, Bos Koi, dan Panji Berbaur Padati Situ Cipanten, Munggahan Bareng Warga

Pengusaha Hartono Soekwanto bersama Irfan Hakim melepas ikan koi ke Situ Cipanten, Majalengka.(MI/BAYU ANGGORO)

SUASANA menyambut bulan suci Ramadan 2026 di Situ Cipanten, Desa Gunungkuning, Kabupaten Majalengka, mendadak meriah pada Minggu, (15/2). Ribuan pengunjung nemadati objek wisata legendaris.

Sejumlah pesohor dan pengusaha juga berbaur dengan warga. Tampak di lokasi, pengusaha Bandung, Hartono Soekwanto hadir bersama presenter kondang Irfan Hakim, komedian Oghel Zulfianto, hingga ahli reptil Panji Petualang.

Kehadiran mereka bukan sekadar jalan-jalan biasa, melainkan untuk menggelar tradisi munggahan sekaligus melanjutkan aksi pelestarian ekosistem air di Situ Cipanten.

Salah satu momen yang paling dinantikan adalah saat Irfan Hakim dan Hartono Soekwanto melepaskan ratusan ekor ikan koi berukuran jumbo. Ikan-ikan tersebut merupakan koleksi kesayangan pribadi Irfan Hakim.

Aksi ini merupakan kelanjutan dari kunjungan sebulan lalu. Kala itu, Hartono Soekwanto telah lebih dulu menebar 2.165 ekor koi kelas premium peranakan Jepang ke dalam jernihnya air Situ Cipanten.

"Alhamdulillah, kami bisa bersilaturahmi kembali. Kali ini kami datang untuk menyapa masyarakat lebih dekat karena kunjungan sebelumnya sangat singkat. Kita seru-seruan bareng sambil munggahan sebelum puasa," ujar Irfan Hakim.

Pengusaha yang juga pencinta ikan koi, Hartono Soekwanto memuji kualitas air di Situ Cipanten. Kualitas air "Sultan" membuat ikan Koi bahagia.

Hartono yang dikenal juga dengan sebutan Bos Koi mengaku takjub melihat perkembangan ribuan Koi yang ia tebar bulan lalu.

Menurutnya, kondisi ikan-ikan Koi tersebut jauh lebih sehat dan cerah dibandingkan jika dipelihara di kolam rumahan. Situ Cipanten memiliki 7 sumber mata air yang terus mengalir dengan sangat jernih.

Paparan sinar matahari yang cukup membuat warna merah dan putih pada koi semakin mencolok dan ini sangat bagus bagi perkembangannya.

"Kalau di kolam biasa, biaya treatment untuk mendapatkan kualitas air seperti ini sangat mahal. Di sini, alam menyediakannya secara sempurna," ungkap Hartono.



Edukasi menaklukan ular

Tidak kalah menarik, Panji Petualang yang baru pertama kali berkunjung langsung jatuh cinta dengan kejernihan air Situ Cipanten. Saking takjubnya, Panji bahkan sempat "nyebur" ke danau begitu selesai menebar ratusan ikan koi.

Di sela-sela keceriaan tersebut, Panji juga memberikan edukasi dan atraksi mengenai cara menaklukkan ular secara aman, yang membuat ribuan pengunjung terpana sekaligus teredukasi. Kemeriahan acara munggahan ini juga dihadiri oleh Kapolres Majalengka, AKB Rita Suwadi yang datang saat pelepasan koi.

Bahkan Kapolres tersebut ikut bergabung dengan rombongan untuk mengelilingi Situ Cipanten dengan menggunakan perahu. Kehadiran pihak kepolisian memastikan acara berlangsung tertib meski dipadati ribuan pengunjung.

Rombongan Hartono Soekwanto dalam munggahan kali ini terlihat berbeda. Mereka sangat menikmati keakraban dengan alam situ Cipanten tersebut dan meninggalkan kesan luar biasa bagi ribuan pengunjung.

Para pengunjung pun berebut untuk bisa berfoto dengan rombongan Irfan Hakim, Hartono Soekwanto, Oghel, dan Panji Petualang saat mereka akan kembali pulang setelah puas bermain-main di Situ Cipanten yang sudah melegenda. Kehadiran para tokoh ini meninggalkan kesan mendalam bahwa menjaga alam bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan edukatif.