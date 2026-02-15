Bank Indonesia dan Pemkot Banjar Gelar KHAS di Priangan Timur

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tasikmalaya, Laura Rulida Eka Sari Putri dan pejabat Pemerintah Kota Banjar membuka zona kuliner, halal, aman, dan sehat (KHAS).(MI/KRISTIADI)

BANK Indonesia (BI) bersama Pemerintah Kota Banjar resmi membuka zona kuliner, halal, aman, dan sehat (KHAS) menjadi langkah strategis membangun Priangan Timur. Pembukaan tersebut sebagai episentrum pengembangan ekosistem halal regional terintegrasi, inklusif dan berdaya saing.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tasikmalaya, Laura Rulida Eka Sari Putri mengatakan, zona KHAS merupakan bagian dari Marhaban Festival 2026 dalam rangka Hari ulang tahun ke 23 Kota Banjar sekaligus menyambut bulan Ramadan 1447 Hijriah. Pembukaan digelar di terminal Tipe A Kota Banjar, yang memiliki posisi strategis menghubungkan Jabar bagian selatan dan Jateng.

"Penetapan lokasi bukan sekadar simbolis, namun dirancang sebagai gateway halal corridor mencakup Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya dan Pangandaran. Pengembangan zona KHAS tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari penguatan rantai nilai halal lintas daerah," katanya.

Dia menambahkan pengembangan industri halal diarahkan pada penguatan halal value chain yang terintegrasi, khususnya sektor kuliner, fesyen muslim dan pariwisata halal menjadi keunggulan di Priangan Timur. Pemberdayaan UMKM dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi halal, pemenuhan standar higiene, sanitasi, kualitas produk, peningkatan, perluasan pasar domestik, ekspor didukung integrasi pembiayaan syariah.

"Sepanjang 2025, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi dan LPPOM MUI mendampingi 17 UMKM tergabung dalam komunitas jajanan enak Terminal Banjar (JET-B) untuk memperoleh sertifikasi halal. Dinas Kesehatan Kota Banjar, pendampingan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bagi 29 UMKM di Terminal Tipe A Banjar," ujarnya.

Menurut Laura, zona KHAS JET-B melalui proses verifikasi komite daerah ekonomi dan keuangan syariah (KDEKS), diperkuat melalui Keputusan Wali Kota Banjar. Pada penetapan ini menjadikan Kota Banjar sebagai daerah pertama di Priangan Timur mengimplementasikan zona KHAS.

"Langkah ini memiliki dimensi strategis kewilayahan dengan memperkuat konektivitas ekonomi halal Priangan Timur sebagai koridor selatan Jawa Barat, menciptakan pusat literasi dan showcase produk halal unggulan daerah, mendorong standardisasi kualitas UMKM sehingga mampu menembus pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing regional," paparnya.