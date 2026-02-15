Bank Indonesia dan Pemkot Banjar Gelar KHAS di Priangan Timur

Headline
BANK Indonesia (BI) bersama Pemerintah Kota Banjar resmi membuka zona kuliner, halal, aman, dan sehat (KHAS) menjadi langkah strategis membangun Priangan Timur. Pembukaan tersebut sebagai episentrum pengembangan ekosistem halal regional terintegrasi, inklusif dan berdaya saing.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tasikmalaya, Laura Rulida Eka Sari Putri mengatakan, zona KHAS merupakan bagian dari Marhaban Festival 2026 dalam rangka Hari ulang tahun ke 23 Kota Banjar sekaligus menyambut bulan Ramadan 1447 Hijriah. Pembukaan digelar di terminal Tipe A Kota Banjar, yang memiliki posisi strategis menghubungkan Jabar bagian selatan dan Jateng.
"Penetapan lokasi bukan sekadar simbolis, namun dirancang sebagai gateway halal corridor mencakup Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya dan Pangandaran. Pengembangan zona KHAS tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari penguatan rantai nilai halal lintas daerah," katanya.
Dia menambahkan pengembangan industri halal diarahkan pada penguatan halal value chain yang terintegrasi, khususnya sektor kuliner, fesyen muslim dan pariwisata halal menjadi keunggulan di Priangan Timur. Pemberdayaan UMKM dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi halal, pemenuhan standar higiene, sanitasi, kualitas produk, peningkatan, perluasan pasar domestik, ekspor didukung integrasi pembiayaan syariah.
"Sepanjang 2025, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi dan LPPOM MUI mendampingi 17 UMKM tergabung dalam komunitas jajanan enak Terminal Banjar (JET-B) untuk memperoleh sertifikasi halal. Dinas Kesehatan Kota Banjar, pendampingan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bagi 29 UMKM di Terminal Tipe A Banjar," ujarnya.
Menurut Laura, zona KHAS JET-B melalui proses verifikasi komite daerah ekonomi dan keuangan syariah (KDEKS), diperkuat melalui Keputusan Wali Kota Banjar. Pada penetapan ini menjadikan Kota Banjar sebagai daerah pertama di Priangan Timur mengimplementasikan zona KHAS.
"Langkah ini memiliki dimensi strategis kewilayahan dengan memperkuat konektivitas ekonomi halal Priangan Timur sebagai koridor selatan Jawa Barat, menciptakan pusat literasi dan showcase produk halal unggulan daerah, mendorong standardisasi kualitas UMKM sehingga mampu menembus pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing regional," paparnya.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
