Ketepatan Waktu Perjalanan KA di Daop 2 Bandung Dekati 100%

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PT Kereta Api Indonesia terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Di antaranya soal ketepatan waktu pemberangkatan dan kedatangan perjalanan kereta api.
Di PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung selama Januari 2026, telah mengoperasikan sebanyak 4.370 perjalanan kereta api (KA) yang berangkat dari wilayah Daop 2 Bandung serta 4.368 perjalanan KA yang datang di wilayah Daop 2 Bandung.
Dari total 4.370 perjalanan KA yang berangkat, terdiri dari 711 perjalanan KA penumpang antarkota, 3.634 perjalanan KA penumpang perkotaan, dan 25 perjalanan KA barang.
Sementara itu, untuk perjalanan KA yang datang di wilayah Daop 2 Bandung tercatat sebanyak 709 perjalanan KA penumpang antarkota, 3.634 perjalanan KA penumpang perkotaan, serta 25 perjalanan KA barang.
Capaian tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang dilayani oleh KAI Daop 2 Bandung, baik untuk perjalanan jarak jauh antar kota maupun layanan perkotaan yang mendukung aktivitas harian masyarakat. Selain itu, operasional angkutan barang juga tetap berjalan optimal guna mendukung distribusi logistik.
KAI Daop 2 Bandung mencatat ketepatan waktu keberangkatan KA penumpang selama Januari 2026 mencapai 99,84%. Sedangkan ketepatan waktu kedatangan KA penumpang mencapai 99,10%.
Tingkat ketepatan waktu tersebut merupakan hasil dari komitmen seluruh jajaran dalam menjaga keandalan operasional, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, pengaturan perjalanan kereta api, hingga koordinasi yang solid antar unit kerja di lapangan.
Konsistensi KAI
Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan wujud konsistensi KAI dalam menghadirkan layanan transportasi yang andal, aman, dan tepat waktu bagi masyarakat.
“Kami terus berupaya menjaga kualitas pelayanan, khususnya dalam hal ketepatan waktu, karena hal tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kepercayaan pelanggan terhadap layanan kereta api,” ujarnya.
Keberhasilan operasional selama Januari 2026, tambah dia, tidak terlepas dari dukungan pelanggan yang tertib. Selain itu juga peran aktif seluruh petugas di lapangan yang memastikan perjalanan kereta api berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
KAI Daop 2 Bandung berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja operasional, baik dari sisi keselamatan, keamanan, maupun ketepatan waktu perjalanan. Dengan capaian ini, KAI optimis dapat terus menjadi moda transportasi pilihan utama masyarakat yang menggunakan kereta api untuk mobilitas harian maupun pada momen-momen penting lainnya.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved