Ketepatan Waktu Perjalanan KA di Daop 2 Bandung Dekati 100%

Suasana keberangkatan kereta api di salah satu stasiun di Daop 2 Bandung.(ISTIMEWA)

PT Kereta Api Indonesia terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Di antaranya soal ketepatan waktu pemberangkatan dan kedatangan perjalanan kereta api.

Di PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung selama Januari 2026, telah mengoperasikan sebanyak 4.370 perjalanan kereta api (KA) yang berangkat dari wilayah Daop 2 Bandung serta 4.368 perjalanan KA yang datang di wilayah Daop 2 Bandung.

Dari total 4.370 perjalanan KA yang berangkat, terdiri dari 711 perjalanan KA penumpang antarkota, 3.634 perjalanan KA penumpang perkotaan, dan 25 perjalanan KA barang.

Sementara itu, untuk perjalanan KA yang datang di wilayah Daop 2 Bandung tercatat sebanyak 709 perjalanan KA penumpang antarkota, 3.634 perjalanan KA penumpang perkotaan, serta 25 perjalanan KA barang.

Capaian tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang dilayani oleh KAI Daop 2 Bandung, baik untuk perjalanan jarak jauh antar kota maupun layanan perkotaan yang mendukung aktivitas harian masyarakat. Selain itu, operasional angkutan barang juga tetap berjalan optimal guna mendukung distribusi logistik.

KAI Daop 2 Bandung mencatat ketepatan waktu keberangkatan KA penumpang selama Januari 2026 mencapai 99,84%. Sedangkan ketepatan waktu kedatangan KA penumpang mencapai 99,10%.

Tingkat ketepatan waktu tersebut merupakan hasil dari komitmen seluruh jajaran dalam menjaga keandalan operasional, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, pengaturan perjalanan kereta api, hingga koordinasi yang solid antar unit kerja di lapangan.



Konsistensi KAI

Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan wujud konsistensi KAI dalam menghadirkan layanan transportasi yang andal, aman, dan tepat waktu bagi masyarakat.

“Kami terus berupaya menjaga kualitas pelayanan, khususnya dalam hal ketepatan waktu, karena hal tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kepercayaan pelanggan terhadap layanan kereta api,” ujarnya.

Keberhasilan operasional selama Januari 2026, tambah dia, tidak terlepas dari dukungan pelanggan yang tertib. Selain itu juga peran aktif seluruh petugas di lapangan yang memastikan perjalanan kereta api berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

KAI Daop 2 Bandung berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja operasional, baik dari sisi keselamatan, keamanan, maupun ketepatan waktu perjalanan. Dengan capaian ini, KAI optimis dapat terus menjadi moda transportasi pilihan utama masyarakat yang menggunakan kereta api untuk mobilitas harian maupun pada momen-momen penting lainnya.