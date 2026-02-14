Showcase Iftar Ramadan, Prime Park hotel Bandung Hadirkan Kuliner Nusantara dan internasional

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MENYAMBUT bulan suci Ramadan 1447 Hijriyah Prime Park Hotel Bandung menggelar showcase Iftar Ramadan sebagai preview eksklusif menu berbuka puasa yang akan dihadirkan selama Ramadan 2026.
Acara ini diselenggarakan pada Kamis (12/2) bertempat di kunyit restoran Prime Park Hotel Bandung. Kegiatan itu dihadiri oleh media, corporate partner, komunitas serta undangan lainnya.
Melalui acara showcase ini, Prime Park Hotel Bandung memperkenalkan konsep iftar buffet dengan pilihan menu yang variatif. Tersedia aneka hidangan khas Nusantara, Asian hingga Western. Setiap menu disiapkan dengan bahan berkualitas untuk menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang hangat dan berkesan.
"Ramadan adalah momen kebersamaan yang spesial. Melalui showcase iftar ini, kami ingin memberikan gambaran langsung kepada para tamu mengenai kualitas, variasi menu dan suasana berbuka yang kami tawarkan di Prime Park Hotel Bandung," ujar Anisa Nur Imaniar, General manager Prime Park Hotel Bandung.
Selain sesi food testing, acara ini juga menampilkan presentasi konsep Ramadan, paket iftar serta suasana venue yang nyaman dan cocok untuk acara keluarga, gathering perusahaan, maupun buka puasa bersama komunitas.
Selama Ramadan 2026 Prime Park Hotel Bandung menawarkan paket dengan harga spesial serta berbagai promo menarik untuk reservasi grup dan corporate.
Dengan lokasi strategis dan pelayanan profesional Prime Park Hotel Bandung siap menjadi pilihan utama masyarakat Bandung dan sekitarnya untuk berbuka puasa
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
