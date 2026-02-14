Showcase Iftar Ramadan, Prime Park hotel Bandung Hadirkan Kuliner Nusantara dan internasional

Beragam suguhan kuliner iftar Ramadan di Prime Park Hotel Bandung(ISTIMEWA)

MENYAMBUT bulan suci Ramadan 1447 Hijriyah Prime Park Hotel Bandung menggelar showcase Iftar Ramadan sebagai preview eksklusif menu berbuka puasa yang akan dihadirkan selama Ramadan 2026.

Acara ini diselenggarakan pada Kamis (12/2) bertempat di kunyit restoran Prime Park Hotel Bandung. Kegiatan itu dihadiri oleh media, corporate partner, komunitas serta undangan lainnya.

Melalui acara showcase ini, Prime Park Hotel Bandung memperkenalkan konsep iftar buffet dengan pilihan menu yang variatif. Tersedia aneka hidangan khas Nusantara, Asian hingga Western. Setiap menu disiapkan dengan bahan berkualitas untuk menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang hangat dan berkesan.

"Ramadan adalah momen kebersamaan yang spesial. Melalui showcase iftar ini, kami ingin memberikan gambaran langsung kepada para tamu mengenai kualitas, variasi menu dan suasana berbuka yang kami tawarkan di Prime Park Hotel Bandung," ujar Anisa Nur Imaniar, General manager Prime Park Hotel Bandung.

Selain sesi food testing, acara ini juga menampilkan presentasi konsep Ramadan, paket iftar serta suasana venue yang nyaman dan cocok untuk acara keluarga, gathering perusahaan, maupun buka puasa bersama komunitas.

Selama Ramadan 2026 Prime Park Hotel Bandung menawarkan paket dengan harga spesial serta berbagai promo menarik untuk reservasi grup dan corporate.

Dengan lokasi strategis dan pelayanan profesional Prime Park Hotel Bandung siap menjadi pilihan utama masyarakat Bandung dan sekitarnya untuk berbuka puasa