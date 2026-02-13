Sambut Ramadan, Puluhan Joki di Lembang Gelar Latihan Bersama Pacuan Kuda

Headline
PULUHAN joki mengikuti kegiatan latihan bersama (lakber) di Lapangan Pacuan Kuda Cikidang, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (13/2).
Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut Ramadan, sekaligus sebagai pemanasan menjelang event besar yang rencananya akan digelar setelah Lebaran.
"Peserta sebanyak 30 kuda. Kelasnya ada kelas G, kelas H, kelas I, kelas J, dan kelas mini. Jadi ada lima kelas," kata salah satu perwakilan Paguyuban Kuda Lembang, Andi Al.
Dia menjelaskan, latihan bersama ini juga menjadi ajang menjaga eksistensi komunitas kuda di Lembang yang selama ini dikenal sebagai salah satu yang terbesar di Jawa Barat.
"Kami berharap kegiatan pacuan tetap aktif dan idealnya bisa digelar rutin minimal tiga bulan sekali," ujarnya.
Dalam event setelah Lebaran mendatang, pihaknya bakal mengundang para pemilik kuda dan joki dari berbagai daerah di luar Jawa Barat.
"Rencana bulan Syawal kita mau adakan event terbuka. Biasanya yang hadir dari Jawa Tengah, Cirebon, Pangandaran, Tasik dan Garut," jelasnya.
Menurut Andi, Lembang memiliki banyak stable serta kuda-kuda berprestasi namun belum mendapat dukungan pihak terkait baik dari sarana, termasuk fasilitas dan pembinaan. Pacuan kuda Lembang dinilai memiliki potensi budaya serta pariwisata.
"Kita ingin lapang tetap ada, biar budaya kita tetap hidup. Apalagi komunitas kuda di Lembang ini terbesar. Banyak kuda-kuda yang mewakili juara baik PON hingga Sea Games," bebernya.
Selain dari joki dan pemilik kuda, antusias masyarakat terhadap pacuan kuda di Lembang masih cukup tinggi meski kegiatan ini dilaksanakan secara dadakan dan tanpa promosi besar.
"Walaupun tanpa promosi acara, penonton masih ramai. Ini membuktikan bahwa pacuan kuda Lembang bisa menarik dan menjadi hiburan masyarakat," lanjutnya.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
