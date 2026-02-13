Sambut Ramadan, Puluhan Joki di Lembang Gelar Latihan Bersama Pacuan Kuda

Latihan bersama pacuan kuda di Lembang, Kabupaten Bandung Barat(MI/DEPI GUNAWAN)

PULUHAN joki mengikuti kegiatan latihan bersama (lakber) di Lapangan Pacuan Kuda Cikidang, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (13/2).

Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut Ramadan, sekaligus sebagai pemanasan menjelang event besar yang rencananya akan digelar setelah Lebaran.

"Peserta sebanyak 30 kuda. Kelasnya ada kelas G, kelas H, kelas I, kelas J, dan kelas mini. Jadi ada lima kelas," kata salah satu perwakilan Paguyuban Kuda Lembang, Andi Al.

Dia menjelaskan, latihan bersama ini juga menjadi ajang menjaga eksistensi komunitas kuda di Lembang yang selama ini dikenal sebagai salah satu yang terbesar di Jawa Barat.

"Kami berharap kegiatan pacuan tetap aktif dan idealnya bisa digelar rutin minimal tiga bulan sekali," ujarnya.

Dalam event setelah Lebaran mendatang, pihaknya bakal mengundang para pemilik kuda dan joki dari berbagai daerah di luar Jawa Barat.

"Rencana bulan Syawal kita mau adakan event terbuka. Biasanya yang hadir dari Jawa Tengah, Cirebon, Pangandaran, Tasik dan Garut," jelasnya.

Menurut Andi, Lembang memiliki banyak stable serta kuda-kuda berprestasi namun belum mendapat dukungan pihak terkait baik dari sarana, termasuk fasilitas dan pembinaan. Pacuan kuda Lembang dinilai memiliki potensi budaya serta pariwisata.

"Kita ingin lapang tetap ada, biar budaya kita tetap hidup. Apalagi komunitas kuda di Lembang ini terbesar. Banyak kuda-kuda yang mewakili juara baik PON hingga Sea Games," bebernya.

Selain dari joki dan pemilik kuda, antusias masyarakat terhadap pacuan kuda di Lembang masih cukup tinggi meski kegiatan ini dilaksanakan secara dadakan dan tanpa promosi besar.

"Walaupun tanpa promosi acara, penonton masih ramai. Ini membuktikan bahwa pacuan kuda Lembang bisa menarik dan menjadi hiburan masyarakat," lanjutnya.