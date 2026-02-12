Wakil Ketua DPRD Karawang Serahkan Beasiswa PIP dan Buku Paket untuk Siswa SMP

Wakil Ketua DPRD Karawang Dian Fahrud Jaman menyerahkan bantuan beasiswa PIP dan paket buku kepada siswa SMPN 7 Karawang Barat.(MI/REZA SUNARYA)

WAKIL Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Dian Fahrud Jaman, menyerahkan bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa SMP Negeri 7 Karawang Barat.

Sebanyak 58 siswa menerima beasiswa PIP untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan sekaligus mencegah anak putus sekolah.

Selain beasiswa, Dian Fahrud Jaman yang juga politikus Partai NasDem tersebut turut menyerahkan 58 paket buku tulis kepada para siswa sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar.

Dian mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

“Program Indonesia Pintar ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para siswa untuk menunjang kebutuhan sekolah. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang harus kita jaga bersama,” paparnya.

Dia berharap bantuan buku dan alat tulis dapat memotivasi para siswa agar lebih semangat belajar dan meraih prestasi.

“Semoga bantuan ini bermanfaat dan bisa mendorong anak-anak untuk terus belajar, disiplin, dan berprestasi demi masa depan yang lebih baik,” tandasnya.

Selain bantuan beasiswa dan buku, Dian juga mengingatkan para siswa agar tetap menjaga semangat belajar serta menjauhi pergaulan negatif yang dapat merugikan masa depan.

Dia menekankan bahwa dukungan pemerintah melalui program PIP harus dibarengi dengan kedisiplinan dan tanggung jawab dari para penerima manfaat.

Sementara itu, pihak sekolah menyambut baik penyaluran beasiswa dan bantuan buku tersebut. Dukungan dari wakil rakyat sangat membantu kelancaran proses pendidikan di sekolah, khususnya bagi siswa yang membutuhkan.