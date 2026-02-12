Luncurkan 50 Taksi Listrik, Bluebird Dukung Lingkungan Ramah dan Bersih di Bandung

General Manager Bluebird Group Bandung, Ken Edithya bersama para pemangku kepentingan transportasi dan wisata, saat peluncuran e-Bluebird di Bandung.(MI/SUMARIYADI)

UNTUK pertama kalinya taksi listrik hadir di Bandung, Kamis (12/2). Adalah Bluebird yang mulai meluncurkan 50 unit taksi listrik untuk melayani masyarakat di Bandung Raya.

"Bluebird berkomitmen tidak hanya menyediakan layanan transportasi yang aman dan nyaman. Kami juga berupaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan menyediakan kendaraan yang ramah lingkungan," ungkap General Manager Bluebird Group Bandung, Ken Edithya.

Menurut dia, kehadiran 50 taksi listrik, merupakan wujud komitmen Bluebird untuk keberlanjutan lingkungan, pengurangan emisi serta kenyamanan perjalanan yang lebih senyap. Kehadiran Bluebird diharapkan menjadi solusi transportasi modern Kota Bandung dengan lingkungan yang lebih ramah dan bersih.

Peluncuran 50 unit e-Bluebird berbasis kendaraan listrik BYD e6 turut memperkuat kesiapan layanan menjelang periode Ramadan dan Lebaran yang ditandai dengan perubahan pola perjalanan masyarakat.

"Sebagai kota dengan karakter mobilitas yang dekat dengan aktivitas sosial dan gaya hidup, masyarakat Bandung cenderung melakukan perjalanan menuju titik-titik pertemuan, pusat kuliner, hingga ruang publik. Pada periode Ramadan dan Lebaran, pola perjalanan semakin terfokus pada agenda berbuka puasa, silaturahmi, dan persiapan

perjalanan keluarga, sehingga membutuhkan layanan mobilitas yang mudah diakses dan dapat diandalkan dalam keseharian," jelas Ken.

Dia memaparkan layanan e-Bluebird dapat diakses melalui call center serta berbagai pangkalan strategis seperti Stasiun Bandung, Stasiun KCJB Padalarang dan Tegalluar, Mal Paris Van Java (PVJ), Paskal 23 Trans, Studio Mall Bandung, Summarecon Mall Bandung, serta Cititrans

Dipati Ukur.

Selain itu pelanggan juga berkesempatan mendapatkan taksi listrik jika

melakukan pemesanan melalui aplikasi MyBluebird. Seluruh armada dioperasikan dengan standar layanan Bluebird, didukung pengemudi profesional dan kendaraan terawat untuk memastikan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman.



Kualitas transportasi



Ken menambahkan bahwa kehadiran e-Bluebird menjadi langkah penting dalam transformasi layanan Bluebird di Bandung.

“Kami ingin menjawab kebutuhan mobilitas perkotaan yang semakin dinamis, khususnya dalam mendukung pengalaman mobilitas masyarakat Bandung yang lebih tenang selama bulan Ramadan, tanpa khawatir soal kemacetan dan parkir yang terbatas," jelasnya.

Dia berharap layanan ini dapat menjadi pilihan untuk berbagai perjalanan dengan akses yang mudah di berbagai titik aktivitas masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Agus Didik Suseno, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menyambut baik kehadiran taksi listrik Bluebird. Kehadirannya sejalan dengan upaya peningkatan

kualitas transportasi di daerah.

“Armada ini menjadi bagian dari solusi mobilitas harian masyarakat Bandung yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan. Sinergi antara

pemerintah dan pelaku industri transportasi penting untuk membangun ekosistem kendaraan listrik secara bertahap dan terukur, menghadirkan layanan transportasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat," tandasnya.



Promosi wisata



Senada, Andika Indra, Ketua Tim Promosi Pariwisata Disbudpar Kota Bandung, menyambut baik kehadiran e-Bluebird yang diharapkan bisa mendukung sektor pariwisata.

“Kehadiran taksi listrik Bluebird mendukung Bandung sebagai tujuan wisata yang modern. Akses mobilitas yang andal menjadi faktor penting dalam menghadirkan pengalaman wisata yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya dalam menjangkau destinasi budaya, kuliner, dan kawasan

ekonomi kreatif, terutama saat lonjakan kunjungan di musim liburan dan Ramadan,” tambahnya

Kesiapan Layanan dan Tren Mobilitas Selama Ramadan dan Lebaran

Selain peluncuran armada listrik, Bluebird juga memperkuat kesiapan operasional selama Ramadan dan Lebaran melalui ekosistem layanan Bluebird, Goldenbird, Bigbird, dan Cititrans dengan total lebih dari 700 armada.

Selama periode ini, layanan Bluebird banyak dimanfaatkan untuk perjalanan harian seperti berbuka puasa, ziarah, dan silaturahmi,

sedangkan Goldenbird dan Cititrans digunakan untuk perjalanan antar kota. Sementara Bigbird untuk kebutuhan rombongan, termasuk kegiatan komunitas dan keluarga besar.

Memasuki periode Lebaran, arus balik menjadi puncak permintaan layanan. Pada 2025, Bandung mencatatkan pertumbuhan transaksi Bluebird tertinggi dibandingkan kota lain, dengan kenaikan 37% dibandingkan periode sebelum Ramadan.

Hal ini mencerminkan kebutuhan masyarakat akan layanan mobilitas yang andal selama libur panjang.

Melalui kehadiran e-Bluebird dan kesiapan layanan yang menyeluruh, Bluebird menegaskan komitmennya dalam mendukung mobilitas berkelanjutan. Ini sekaligus memastikan kelancaran perjalanan masyarakat Bandung selama Ramadan dan Lebaran.