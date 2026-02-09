Harga Kebutuhan Pokok di Priangan Timur Merangkak Naik

Pedagang telur di pasar tradisional Kota Tasikmalaya(MI/KRISTIADI)

HARGA kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Priangan Timur naik. Di antaranya ialah cabai merah, telur, beras, bawang putih, daging ayam, daging sapi dan sayuran.

Sejumlah pedagang mengaku kenaikan itu terjadi akibat pasokan dari luar daerah berkurang karena cuaca ekstrem. Selain itu, petani masih belum melakukan masa panen.

Wiwin, 40, warga Kampung Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya mengatakan, harga berbagai kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional setiap hari berubah. Yang mengalami kenaikan ialah cabai merah, telur, bawang merah, bawang putih, daging ayam, sayuran dan beras premium.

Beras premium mengalami kenaikan tinggi dari semula Rp14 ribu hingga Rp17 ribu per kilogram.

"Harga kebutuhan pokok setiap hari berubah. Saat ini, harga telur Rp30 ribu perkg, bawang merah Rp43 ribu, cabai merah besar Rp90 ribu, dan daging ayam Rp40 ribu. Selain itu, daun bawang Rp13 ribu dan kentang besar Rp37 ribu," katanya, Senjn (9/2).

Sementara pembeli lainnya, Melinda, 55, warga Leuwisari mengatakan, kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional banyak dikeluhkan konsumen. Kenaikan harga sangat berdampak kepada masyarakat luas.

Dia menuding program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah menjadi penyebabnya. Pembelian telur dan daging ayam oleh dapur MBG seharusnya dibeli di pasar bukan langsung ke peternak.

Pedagang telur di Pasar Pancasila, Yanto, membenarkan program MBG telah berdampak luas bagi masyarakat lantaran harga kebutuhan pokok berubah setiap harinya.