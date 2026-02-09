Harga Kebutuhan Pokok di Priangan Timur Merangkak Naik

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
HARGA kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Priangan Timur naik. Di antaranya ialah cabai merah, telur, beras, bawang putih, daging ayam, daging sapi dan sayuran.
Sejumlah pedagang mengaku kenaikan itu terjadi akibat pasokan dari luar daerah berkurang karena cuaca ekstrem. Selain itu, petani masih belum melakukan masa panen.
Wiwin, 40, warga Kampung Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya mengatakan, harga berbagai kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional setiap hari berubah. Yang mengalami kenaikan ialah cabai merah, telur, bawang merah, bawang putih, daging ayam, sayuran dan beras premium.
Beras premium mengalami kenaikan tinggi dari semula Rp14 ribu hingga Rp17 ribu per kilogram.
"Harga kebutuhan pokok setiap hari berubah. Saat ini, harga telur Rp30 ribu perkg, bawang merah Rp43 ribu, cabai merah besar Rp90 ribu, dan daging ayam Rp40 ribu. Selain itu, daun bawang Rp13 ribu dan kentang besar Rp37 ribu," katanya, Senjn (9/2).
Sementara pembeli lainnya, Melinda, 55, warga Leuwisari mengatakan, kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional banyak dikeluhkan konsumen. Kenaikan harga sangat berdampak kepada masyarakat luas.
Dia menuding program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah menjadi penyebabnya. Pembelian telur dan daging ayam oleh dapur MBG seharusnya dibeli di pasar bukan langsung ke peternak.
Pedagang telur di Pasar Pancasila, Yanto, membenarkan program MBG telah berdampak luas bagi masyarakat lantaran harga kebutuhan pokok berubah setiap harinya.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
