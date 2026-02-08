Usulan Dedi Mulyadi soal Jalan Nasional Disebut akan Bebani Keuangan Pemda

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
WACANA yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait peralihan kewenangan sejumlah jalan nasional ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dinilai kurang tepat. Sebab, hal tersebut akan membebani keuangan pemerintah daerah di kemudian hari terutama menyangkut pemeliharaan.
Anggota DPRD Jabar, Sri Wahyuni Utami, menilai, wacana tersebut memiliki niat baik yakni agar warga senantiasa terlayani dengan kualitas jalan yang mantap. "Tujuannya sangat baik, saya mengapresiasi," kata Sri saat dikonfirmasi, Minggu (8/2).
Namun, pada sisi lain anggota Fraksi Partai NasDem ini menilai hal tersebut akan membebani keuangan pemerintah daerah di kemudian hari karena memerlukan biaya yang cukup besar. Terlebih, kewajiban pemerintah daerah terkait pemeliharaan jalan provinsi dan kabupaten/kota harus terus dilakukan tanpa terkecuali.
"Semua itu berbalik lagi ke anggaran. Mau menggunakan sumber anggaran dari mana kalau misalnya jalan-jalan yang tanggung jawab (pemerintah) pusat, terus kemudian harus dimasukan ke APBD kabupaten/kota dan provinsi," kata anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat itu.
Tak hanya itu, Sri menilai saat ini kondisi fiskal pemerintah daerah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja mengingat banyak terjadi pengurangan dari berbagai aspek. "Sedangkan pemerintah daerah mengalami penurunan anggaran, dan di satu sisi mereka juga banyak jalan desa dan kabupaten yang harus terus diperbaharui," katanya.
Maka dari itu, Sri menilai solusi yang paling memungkinkan adalah semua unsur pemerintahan di Jawa Barat harus aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar jalan-jalan nasional di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ini bisa terawat dengan baik. Semua unsur mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, termasuk anggota DPR dan DPD RI dari Jawa Barat harus terus menyuarakan hak tersebut kepada pihak terkait di pusat.
"Semua pihak harus proaktif menyuarakan ini. Dengan jumlah penduduk terbesar, tidak berlebihan kalau kita bergerak menyuarakan ini ke pemerintah pusat," katanya.
Seperti diketahui, Dedi Mulyadi mengusulkan agar sejumlah jalan nasional di Jawa Barat dialihkan kewenangannya ke pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini disampaikan Dedi terkait banyaknya jalan nasional di pantai utara (pantura) Jawa Barat yang kondisinya rusak parah.
Dedi mengakui jika ini terealisasi akan membebani keuangan pemerintah daerah. Namun menurutnya bukan persoalan karena masyarakat setempat akan menikmati jalan dengan kualitas yang bagus. (H-3)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
