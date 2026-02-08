Pemkab Indramayu Ikutkan Nelayan Kecil dalam Program BPJS Ketenagakerjaan

Deretan kapal nelayan yang diparkir di muara Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon(MI/NURUL HIDAYAH)

NELAYAN di Kabupaten Indramayu diikutsertakan program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Indramayu membayarkan preminya.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, Edi Umaedi, menjelaskan bahwa di tengah efisiensi anggaran yang saat ini dilakukan, Pemkab Indramayu tetap mengalokasikan anggaran untuk memasukkan nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

“Pemkab Indramayu akan membayarkan premi untuk nelayan-nelayan kecil yang masuk program BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Edi, Minggu (8/2).

Tahun ini, lanjut dia, Pemkab Indramayu mengalokasikan pembayaran premi asuransi untuk 1.000 nelayan.

Program ini merupakan upaya Pemkab Indramayu untuk mampu melindungi nelayan dari berbagai risiko kerja serta memberikan jaminan sosial bagi keluarga mereka.

“Perlindungan bagi nelayan kecil merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memastikan pekerja sektor perikanan mendapatkan hak jaminan sosial,” tambahnya.

Dijelaskan Edi, manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan kecil meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan saat melaut maupun dalam aktivitas kerja lainnya, serta Jaminan Kematian (JKM) berupa santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia.

“Kami berharap program ini mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memberikan rasa aman bagi keluarga mereka, sehingga keberlangsungan ekonomi rumah tangga tetap terjaga,” tambahnya.

Sebagai implementasi dari program ini, maka Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu telah melaksanakan kegiatan sosialisasi serta validasi data calon kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan kecil di Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat.

Kegiatan ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memastikan program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu juga berharap perlindungan sosial bagi nelayan kecil makin kuat, sekaligus mendukung terciptanya sektor perikanan yang lebih tangguh dan berdaya saing.