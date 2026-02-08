Kukuhkan Kepengurusan, PKB Jawa Barat Siapkan Politik Jalan Kaki

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KEPENGURUSAN Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Barat resmi dikukuhkan. Pemanasan politik langsung dilakukan untuk mempersiapkan Pemilu 2029.
Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, mengatakan, pemilu 2029 menjadi salah satu agenda politik yang sudah dipersiapkan sejak saat ini. Kepengurusan yang baru juga telah menyusun strategi guna pemenangan tahun politik tersebut.
"Secara prinsip kami on the way 2029. Kami sudah menyiapkan semua, tapi untuk hal strategis tidak bisa diungkapkan ke publik. Wilayah taktisnya kami OTW 2029," ungkapnya, selepas pengukuhan pengurus DPW PKB Jawa Barat di Bandung, Minggu (8/2).
Dia menilai, secara prinsip kerja politik elektoral saat ini tidak cukup dengan kompetisi lima tahunan. Kehadiran dalam melayani masyarakat jauh lebih penting agar keberadaan partai politik dirasakan oleh masyarakat.
Hal ini menjadi evaluasi bagi PKB Jabar dalam menjalankan kerja-kerja politiknya. Bahkan politik jalan kaki pun akan menjadi semangat dan paradigma kepengurusan dibawah kepemimpinan Huda.
"Kader PKB itu jangan ongkang-ongkang kaki, tapi paradigma kami itu jalan kaki," tegasnya.
Jalan kaki yang dimaksud adalah melakukan kerja-kerja yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, baik itu dengan menyapa, merangkul juga membantu masyarakat.
Huda mencontohkan beberapa program jalan kaki yang telah dijalankan oleh DPW PKB Jawa Barat adalah food bank untuk membantu UMKM lokal.
"Food bank itu kami haruskan kepada kepengurusan dan anggota legislatif untuk bagi-bagi makanan. Konsepnya bukan memasak sendiri, tapi wajib membeli dari warung nasi sekitar supaya bisa berdampak secara ekonomi," katanya.
Gen Z
Tak hanya itu, Huda pun menyebut ambulans yang telah disiapkan oleh seluruh anggota legislatif tiap tingkatan harus benar-benar bisa menyentuh dan dirasakan kehadirannya untuk membantu masyarakat.
Dia menambahkan pada kepengurusan saat ini pihaknya menjadikan Gen Z dan Milenial sebagai pilar utama. Bahkan komposisi kepengurusan gen Z dan milinial mencapai 67%. Hal ini dilakukan karena pihaknya meyakini jika gen Z dan milenial merupakan masa depan yang harus dipupuk sejak sekarang.
"Populasi Gen Z dan milenial itu mencapai 67%, makanya komposisi kepengurusan kami juga sama. Bahkan di tingkat PAC komposisi Gen Z dan milenialnya harus 70%. Karena k edepan kami harus merangkul mereka," katanya.
Huda meyakini dengan apa yang telah dan akan dilakukan, PKB Jawa Barat bisa mendapat kemenangan pada tahun politik 2029 mendatang.
