BMKG Perkirakan Hujan dengan Intensitas Ringan dan Sedang Masih Terjadi di Jabar

Ilustrasi(Dok Freepik)

BMKG Jawa Barat (Jabar) memprakirakan kondisi cuaca sepekan ke depan untuk wilayah Jabar. Secara umum masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabar, begitu juga potensi hujan intensitas sedang sampai sangat lebat disertai petir dan angin kencang dapat terjadi pada skala lokal di sebagian wilayah Jabar.

Kepala Stasiun Klimatologi, Rakhmat Prasetia Minggu (8/2) menyampaikan sepekan ke depan 9 hingga 15 Februari 2026, dinamika atmosfer yang diprakirakan masih mendukung potensi suplai uap air dan pertumbuhan awan konvektif serta peningkatan curah hujan di sebagian wilayah Jabar, di antaranya suhu muka laut yang relatif hangat di sekitar perairan Indonesia, pola belokan angin dan daerah konvergensi masih berpotensi terbentuk di wilayah Jabar.

“Kemudian, gelombang atmosfer low frequency diprakirakan aktif di Jabar, kondisi labilitas atmosfer yang berada pada kategori labil ringan hingga kuat, sehingga semakin meningkatkan potensi terbentuknya awan konvektif pada skala lokal. Potensi hujan sedang sampai lebat atau sangat lebat disertai petir dan angin kencang dapat terjadi pada skala lokal dan berdurasi singkat ada di sebagian wilayah,” paparnya.

Menurut Rakhmat, potensi hujan sedang sampai lebat atau sangat lebat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Depok, Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten dan Kota Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Kuningan. Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar dan Pangandaran.

Pada Selasa (10/2) hujan terjadi di Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Depok, Karawang, Purwakarta, Subang, Cianjur, Kabupaten,Kota Sukabumi, Kabupaten. Kota Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Kabupaten, Kota Cirebon. Indramayu, Majalengka, Kuningan, Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Ciamis, Banjar serta Pangandaran.

“Lalu pada Rabu (11/2) hujan terjadi di Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Depok, Karawang, Purwakarta, Subang, Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten, Kota Bandung. Bandung Barat, Cimahi, Sumedang, Kabupaten, Kota Cirebon, Indramayu. Majalengka, Kuningan, Garut, Kabupaten, Kota Tasikmalaya, Ciamis dan Pangandaran,” jelasnya.

Pada Kamis (12/2) lanjut Rakhmat hujan terjadi, di Purwakarta, Subang, Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Sumedang, Kuningan, Garut, Kabupaten, Kota Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran.

Untuk Jumat (13/2) diperkirakan hujan turun di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Subang, Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Bandung Barat, Sumedang, Kabupaten Cirebon. Majalengka, Kuningan, Garut. Kota Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.

Pada Sabtu (14/2) terjadi di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Depok, Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Sumedang, Majalengka. Kuningan, Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis dan Pangandaran.

Sedangkan Minggu (15/2) hujan turun di Kabupaten Bogor, Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Bandung Barat, Sumedang, Kuningan, Garut. Kabupaten Tasikmalaya, Banjar, Ciamis dan Pangandaran.

"Kami imbau masyarakat dan instansi terkait tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu dan berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologis, seperti hujan, lebat atau sangat lebat, angin kencang, banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang,” tutupnya. (AN/E-4)