Polisi Tingkatkan Patroli dan Pembinaan Cegah Perang Sarung

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PATROLI kepolisian ditingkatkan di wilayah Kabupaten Cirebon untuk mencegah terjadinya perang sarung di bulan Ramadan ini. Orangtua, perangkat desa dan masyarakat diminta ikut serta menjaga agar anak-anak tidak terlibat perang sarung atau tawuran di bulan Ramadan ini.
Kapolsek Losari, Ajun Komisaris Sugiono, menjelaskan bahwa perang sarung kerap terjadi saat Ramadan.
“Padahal perang sarung bukan sekadar kenakalan remaja, namun juga berpotensi mengarah pada tindak pidana,” tuturnya, Senin (23/2).
Seperti yang terjadi pada Minggu (22/2), perang sarung nyaris pecah di Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Akun Instagram @Cirebontimur_official mengunggah informasi dugaan perang sarung Minggu (22/2) sekitar pukul 02.00 WIB di jalur Panggangsari menuju Tuksari, Losari, Kabupaten Cirebon.
Disebutkan, sekitar enam remaja datang berboncengan sepeda motor. Namun warga berhasil mencegah terjadinya perang sarung dan dua di antaranya ditangkap warga di area Pasar Bawang sekitar pukul 02.30 WIB dan yang lainnya berhasil melarikan diri.
Video yang beredar memperlihatkan suasana gang permukiman pada malam hari. Seorang pemuda mengenakan kaos biru muda bertuliskan “Nope” tampak tertunduk saat diamankan warga.
Beberapa pria dewasa terlihat berjaga, salah satunya berbicara melalui telepon seluler. Terdengar pula suara klakson kereta api, menandakan lokasi diduga berada dekat perlintasan rel.
Kumpulkan anak dan orangtua
Langkah cepat pun dilakukan jajaran Polsek Losari. Sebanyak tiga remaja yang diduga terlibat ditangkap.
“Kami pun langsung menggelar kegiatan imbauan dan arahan kepada anak-anak Desa Panggangsari yang diduga akan melaksanakan perang sarung,” tutur Sugiono.
Kegiatan tersebut berlangsung di aula Polsek Losari pada Minggu, pukul 14.00 WIB.
Dalam kegiatan tersebut, hadir unsur UPT Pendidikan, tokoh ulama, aparat desa, orang tua, serta anggota Polsek Losari.
Ketiga remaja tersebut kemudian diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya.
"Anak-anak siap menerima konsekuensi hukum apabila kegiatan perang sarung terjadi kembali. Tidak ada yang diuntungkan dalam kegiatan tawuran,” lanjut Sugiono.
Pada kesempatan yang sama dia juga meminta peran aktif orang tua untuk melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas anak-anak, khususnya pada malam hari.
“Orangtua harus terus memantau aktivitas anak-anaknya agar tidak berbuat yang merugikan diri sendiri maupun orang lain,” jelasnya.
Polsek Losari juga memastikan melakukan patroli dan meningkatkan pembinaan demi menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif selama Ramadan di wilayah Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon.
“Kami menekankan pendekatan pembinaan dalam menangani peristiwa ini,” tandas Sugiono.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved