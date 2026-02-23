Farhan Ajak Hartono Soekwanto dan Irfan Hakim Kunjungi Pengelolaan Sampah Warga

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak pengusaha Hartono Soekwanto dan presenter Irfan Hakim meninjau langsung tiga titik pengelolaan sampah berbasis masyarakat di sejumlah wilayah di Bandung.
Kunjungan ini menjadi upaya memperkuat gerakan pilah sampah dari rumah sekaligus mendorong replikasi pengelolaan berbasis komunitas di tingkat RW.
Tiga lokasi yang dikunjungi yakni Jasmine Integrated Farming di Antapani, Buruan SAE Cibangkong Kecamatan Batununggal, serta Rumah Maggot Kurdi Timur. Ketiganya menjadi contoh nyata bagaimana sampah rumah tangga dapat diolah menjadi maggot, pupuk kompos, hingga mendukung kegiatan urban farming warga.
Jasmine Integrated Farming telah mengelola sampah sejak 2019 secara terintegrasi, mulai dari pemilahan hingga pemanfaatan hasil olahan untuk pertanian warga. Setiap hari, sekitar 150 kilogram sampah organik diolah di lokasi tersebut, atau hampir lima ton per bulan, sehingga tidak perlu dibuang ke tempat pembuangan sementara (TPS).
Ketua KSM Jasmine Integrated Farming, Dodi Iriana, mengatakan, konsistensi warga menjadi faktor utama keberhasilan program tersebut.
"Kalau dibilang duitnya mungkin tidak besar, tapi keberkahannya luar biasa. Dari 2019 sampai sekarang kami mendapat penghargaan dari tingkat kecamatan, kota, provinsi sampai nasional. Bahkan tamu dari luar kota dan luar negeri datang karena tahu dari media sosial," kata Dodi, Senin (23/2).
Dia mengungkapkan, dari pengolahan tersebut, kelompok warga mampu menghasilkan sekitar Rp2 juta per bulan yang digunakan untuk mendukung operasional dan kegiatan ekonomi komunitas.
Kebersihan Kota Bandung
Pada kesempatan yang sama, Hartono Soekwanto atau yang akrab disapa Bos Koi mengaku terkesan dengan kesadaran warga yang telah mampu mengelola sampah secara mandiri dari sumbernya.
Dia menilai pola tersebut mencerminkan sistem pengelolaan sampah yang disiplin seperti di Jepang.
"Sampah yang dihasilkan sendiri, dikelola sendiri, menjadi maggot dan pupuk kompos. Luar biasa. Kami sebagai warga tentu gembira melihat perkembangan ini," tambahnya.
Dia mengajak masyarakat mulai memilah sampah dari rumah sebagai langkah sederhana untuk mendukung kebersihan kota Bandung.
"Mulai dari hal kecil, misalnya kulit buah dipisahkan. Kita bantu program pemerintah. Cita-cita semua orang kan Bandung lebih bersih," tandasnya.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, penyelesaian persoalan sampah harus dimulai dari tingkat rumah tangga dan lingkungan warga. Keberhasilan sejumlah RW harus segera diperluas ke seluruh wilayah Kota Bandung yang memiliki 1.592 RW.
"Kita harus replikasi, replikasi, replikasi. Komitmen kita sampah harus selesai dari hulunya, dari rumah dan lingkungan kita sendiri," ujarnya.
Dia optimistis, dengan meningkatnya partisipasi warga, persoalan sampah di Kota Bandung dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.
Pada sisi lain, Irfan Hakim menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam memperkuat gerakan peduli lingkungan, terutama di kota kreatif seperti Bandung.
Kunjungan tersebut menunjukkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, figur publik, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun sistem pengelolaan sampah berkelanjutan, dimulai dari rumah dan lingkungan warga.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved