Tradisi Dlugdag, Menandai Masuknya Bulan Suci Ramadan

Tradisi dlugdag, yakni memukul bedug memasuki Ramadan.(MI/Nurul Hidayah)

MENYAMBUT bulan suci Ramadan, Keraton Kasepuhan kembali menggelar tradisi dlugdag. Tradisi ini sebagai momen menyambut gembira kehadiran bulan yang penuh berkah.

Tradisi dlugdag dilakukana dengan memukul bedug Somogiri yang sudah berusia lebih dari 400 tahun. Di depan langgar Agung Keraton Kasepuhan. Patih Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, PR Goemelar Soeryadiningrat, memimpin langsung penabuhan bedug tersebut. Pemukulan bedug dimulai dengan nada rendah kemudian nada menengah dan dilanjutkan dengan nada tinggi.

Usai patih sepuh, pemukulan bedug juga dilakukan oleh penghulu masjid dan dilanjutkan oleh abdi dalem Keraton Kasepuhan. Setelah pemukulan bedug, keluarga Keraton Kasepuhan kemudian melanjutkan dengan salat ashar berjamaah di langgar agung.

“Tradisi ini menandakan masuknya bulan Ramadan,” tutur Goemelar, Rabu (18/2). Pemukulan bedug memang dilakukan dengan nada rendah terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan nada sedang dan kemudian nada tinggi.

"Ini menandakan siklus kehidupan manusia," tutur Goemela.

Yaitu manusia mulai dari lahir, balita, remaja, dewasa, dan tua hingga akhirnya kembali kepada Sang Pencipta.

Tradisi dlugdag pun menandakan telah berakhirnya bulan Syaban. "Kita pun memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah dan bulan pengampunan. Nanti malam kita sudah mulai melakukan salat tarawih," kata Goemelar.

Goemelar pun menambahkan, jika pemukulan bedug tidak hanya dilakukan menjelang puasa. "Tapi untuk saat apa pun," kata Goemelar. Di antaranya saat berbuka puasa maupun lainnya.

Di era aktifnya para Wali Songo, bedug memiliki fungsi yang penting untuk untuk memberitahukan kondisi apa pun yang terjadi kepada khalayak ramai karena dulu tidak ada pengeras suara seperti sekarang ini.

Selanjutnya Goemelar pun berharap setiap umat Islam bisa menjalankan ibadah puasa sebaik baiknya di bulan Ramadan. "Mari kita cari berkah Allah di bulan yang suci ini," kata Goemelar. (UL/E-4)