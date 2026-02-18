Meski Sudah Sidang Isbat, Bosscha Lembang Tetap Lakukan Pengamatan Hilal

Observatorium Bosscha Lembang, Kabupaten Bandung Barat.(MI/Depi Gunawan)

OBSERVATORIUM Bosscha Lembang masih akan melakukan pengamatan bulan sabit muda (hilal), meski Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan awal bulan Ramadhan jatuh pada Kamis (19/2).

Peneliti Observatorium Bosscha, Yatni Yulianti mengungkapkan, bahwa pengamatan kali ini tidak lagi diperuntukkan sebagai masukan penentuan 1 Ramadhan, karena sidang isbat sudah dilakukan sehari sebelumnya.

"Untuk tanggal 18 Februari ini kami melakukan kegiatan pengamatan juga, namun untuk keperluan riset pengembangan metode dan juga dokumentasi ilmiah," kata Yatni, Rabu (18/2).

Baca juga : 6 Teleskop DIkerahkan untuk Pemantauan Hilal di Aceh

Yatni menjelaskan, Bosscha sebagai institusi pendidikan dan penelitian astronomi secara rutin melakukan pengamatan hilal. Kegiatan ini tidak hanya untuk membantu Kemenag dalam penetapan awal bulan Hijriah, tetapi juga untuk kepentingan internal Observatorium Bosscha.

"Tetap dilaksanakan, karena kegiatan ini rutin dilakukan di Bosscha," bebernya.

Sementara itu, terkait pengamatan dari organisasi masyarakat (ormas), Yatni menyebut, sebelumnya ada rencana dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) untuk hadir. Namun karena mempertimbangkan kondisi cuaca, akhirnya batal melakukan pengamatan.

"Jadi ditegaskan, hari ini tidak ada pengamatan untuk penentuan 1 Ramadan," jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Agama telah melaksanakan sidang isbat penentuan awal Ramadhan 1447 Hijriah. 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. (DG/E-4)