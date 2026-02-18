EIGER Adventure Land Dukung Perjalanan Karier Bermakna di IPB Career Days 2026

Eiger Adventure Land menghadirkan ruang interaksi bagi mahasiswa, alumni, dan talenta muda untuk menjajaki peluang karier pada IPB Career Days 2026(ISTIMEWA)

EIGER Adventure Land berpartisipasi dalam IPB Career Days 2026 yang diselenggarakan oleh Himpunan Alumni Sekolah Vokasi (HA SV) melalui Alumni Career Center (ACC) di Graha Widya Wisuda (GWW) IPB University, beberapa waktu lalu.

Melalui partisipasi ini, EIGER Adventure Land membuka ruang interaksi bagi mahasiswa, alumni, dan talenta muda untuk menjajaki peluang karier bermakna di industri ekowisata, dengan menyediakan lebih dari 150 posisi dalam periode rekrutmen.

Partisipasi ini mendapat antusiasme tinggi. Selama dua hari pelaksanaan, booth EIGER Adventure Land dikunjungi hampir 1.000 orang.

Baca juga : Menko PMK, BNPB, dan EIGER Adventure Land Tanam Pohon, Restorasi Kawasan Hulu

Dari rangkaian interaksi tersebut, perusahaan menerima lebih dari 300 lamaran secara langsung, berkontribusi terhadap total sekitar 6.000

pelamar yang masuk melalui portal online selama periode rekrutmen berlangsung.

Melalui sesi job dating, sharing session, aktivitas interaktif, serta instalasi wishing tree, peserta diajak mengenal lebih dekat visi dan misi perusahaan dalam menghadirkan pengalaman petualangan bermakna sekaligus menciptakan dampak berkelanjutan melalui aktivitas berbasis

alam.

Bagi EIGER Adventure Land, pengembangan talenta tidak hanya berfokus pada kompetensi profesional, tetapi juga pada karakter, integritas, serta keselarasan nilai sebagai fondasi budaya organisasi yang kuat dan bertanggung jawab.

“Membangun organisasi tidak hanya tentang kemampuan, tetapi juga karakter. Setiap individu yang bergabung bersama EIGER Adventure Land merepresentasikan nilai yang kami junjung dan berkontribusi dalam menghadirkan pengalaman bermakna bagi masyarakat serta lingkungan,” ujar Imanuel Wirajaya, Direktur Utama EIGER Adventure Land.



Kesenjangan dunia pendidikan dan dunia kerja



Pada kesempatan yang sama, Dekan SV IPB University, Aceng Hidayat, menyatakan bahwa salah satu tantangan pendidikan vokasi saat ini adalah masih adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

"Selain kemampuan teknis, mahasiswa perlu memiliki komunikasi, etika, dan akhlak yang baik. Karakter inilah yang menjadi pembeda dan sangat

dibutuhkan di dunia kerja,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur ACC SV IPB University, Zakky Ahmad Wahyudi, menambahkan bahwa IPB Career Days dirancang tidak hanya sebagai ajang rekrutmen, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran karier dan penguatan jejaring profesional.

“Kegiatan ini menjadi fasilitator yang menghubungkan kesiapan talenta IPB dengan kebutuhan industri. Kami berharap mahasiswa dan alumni dapat memanfaatkan momentum ini untuk memahami kebutuhan dunia kerja serta membangun karier berkelanjutan,” ujarnya.

EIGER Adventure Land menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta serta Alumni Career Center (ACC) dan Himpunan Alumni Sekolah Vokasi (HA SV) atas kolaborasi yang menghadirkan ruang untuk bertemu, belajar, dan mengeksplorasi peluang baru.

Bagi EIGER Adventure Land, karier merupakan perjalanan bermakna. Melalui pengembangan talenta yang selaras dengan nilai perusahaan, generasi muda diajak membangun langkah dengan tujuan, memperluas dampak positif, serta mengambil peran dalam membentuk masa

depan ekowisata berkelanjutan di Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai peluang karier di EIGER Adventure Land dapat diakses melalui : career.eigeradventureland.com